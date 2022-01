NFL Week 17 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 17

In Woche 17 treffen die Bengals und die Chiefs in echten Hammerspiel aufeinander - setzt Cincinnati seinen Höhenflug fort? Auch die Dolphins hoffen auf den nächsten Sieg, während die Ravens und Raiders mit dem Rücken zur Wand stehen. In Dallas kommt es zu einem Duell zwischen zwei Schwergewichten.

NFL Previews Week 17 2021

Das Spiel der Woche

Cincinnati Bengals (9-6) - Kansas City Chiefs (11-4) (So., 19 Uhr)

Was für ein Duell in der vorletzten Woche der Regular Season! Mit den Bengals und den Chiefs treffen zwei der besten Offenses der Liga im direkten Duell aufeinander. Und: Für beide ist das Match im Hinblick auf das Playoff-Rennen äußerst wichtig. Cincinnati kann mit einem Heimsieg den Division-Sieg in der AFC North vorzeitig klar machen, Kansas City wiederum würde mit einem Sieg in Cincy einen gehörigen Schritt in Richtung Nummer-eins-Seed in der AFC machen.

Die Heimmannschaft wird gegen KC sicher an die Vorstellung der Vorwoche anknüpfen wollen. Am vergangenen Wochenende zerlegte Joe Burrow die Secondary der Ravens nach allen Regeln der Kunst, knackte die 500-Yard-Marke und warf gleichzeitig noch vier Touchdowns, auch Receiver Tee Higgins war praktisch nicht zu verteidigen. Mit den Chiefs wartet in dieser Woche allerdings ein anderes Kaliber auf Burrow und Co.: Nach einem schwachen Saisonstart hat sich die Defense von Steve Spagnuolo mittlerweile gefangen und gehört über die letzten Wochen zu den unangenehmsten Units der Liga.

Vor allem an der Line of Scrimmage könnte die Defense der Chiefs einen Matchup-Vorteil haben. Mit Chris Jones in der Mitte der Defensive Line konnte die Front Four ihre Gegner teilweise dominieren, die O-Line der Bengals ist nach dem Ausfall von Riley Reiff derweil eine potenzielle Schwachstelle. Wird Head Coach Zac Taylor angesichts dieser Kräfteverhältnisse erneut auf einen passintensiven Gameplan setzen? Joe Mixon könnte sich am Boden gegen die Front der Chiefs schwertun.

Die Offense der Gäste scheint nach ihren wenig spektakulären Auftritten in der Saisonmitte immer besser zueinander zu finden. In seinen letzten drei Spielen erzielte Kansas City insgesamt 128 Punkte - und gegen die Bengals bekommt das Team nun auch noch Superstar-Tight-End Travis Kelce nach überstandener Corona-Infektion zurück. Die defensive Front der Bengals rund um Trey Hendrickson kann sich zwar sehen lassen, doch kann die Secondary Kelce, Tyreek Hill und Co. auch genug entgegensetzen? Gut möglich, dass wir einen echten Shootout sehen werden.

Buffalo Bills (9-6) - Atlanta Falcons (7-8) (So., 19 Uhr)

Die Bills sind mit einem Sieg vorzeitig in den Playoffs mit dabei, solange parallel die Ravens verlieren, oder alternativ die Chargers und Raiders beide nicht gewinnen. Buffalo sollte seine Hausaufgaben insbesondere auf der offensiven Seite des Balls dabei ohne größere Probleme lösen können: Die Bills erhalten Gabriel Davis und Cole Beasley zurück, Josh Allen kommt frisch aus einem seiner besten Spiele dieses Jahr beim Sieg gegen die Patriots und die Falcons-Defense ist schlicht auf allen Ebenen zu anfällig. Atlanta wird den Bills nicht mit dem 4-Men-Rush diese Probleme bereiten können, welche Buffalos Offense einige Male dieses Jahr lahmgelegt haben, und auch die Underneath-Coverage ist nicht gut. A.J. Terrell kann eine Seite des Feldes eliminieren - aber die Bills werden Stefon Diggs sicher auch häufig von Atlantas Top-Corner weg bewegen.

Die Falcons auf der anderen Seite sind rechnerisch noch im Playoff-Rennen - gegen Buffalo bräuchten sie eine offensive Explosion, um diese Chance am Leben zu erhalten. Kyle Pitts könnte dabei einmal mehr eine tragende Rolle erhalten, insbesondere Outside könnte er ein echtes Matchup-Problem für Buffalo darstellen. Die Falcons müssen hoffen, dass ihre zuletzt mehrfach überforderte Offensive Line gegen Buffalo ein wenig mehr Land sieht und Matt Ryan etwas Zeit in der Pocket bekommt. Dann ist die Bills-Defense verwundbar.

Chicago Bears (5-10) - New York Giants (4-11) (So., 19 Uhr)

Eines von zwei Spielen ohne direkte Auswirkungen auf das Playoff Picture steigt an diesem Wochenende in Chicago. Sowohl die Bears als auch die Giants haben keinerlei Chance mehr, in dieser Saison noch in die Playoffs einzuziehen. Durchaus bemerkenswert außerdem: Die Giants halten im kommenden Draft die Rechte am eigenen als auch am Erstrundenpick der Bears. Auch aus reiner Draft-Sicht ist der Ausgang des Spiels für die Giants, die Berichten zufolge Joe Judge und Daniel Jones noch ein Jahr Zeit geben wollen, also praktisch irrelevant.

Die Bears bekommen an diesem Wochenende wohl Justin Fields zurück, nachdem Nick Foles das Team gegen die Seahawks zum fünften Sieg der Saison geführt hatte. Auf der Gegenseite wiederum fällt Jones erneut aus. Spielen soll daher ein Quarterback-Duo! Judge kündigte an, dass sowohl Jake Fromm als auch Mike Glennon gegen die Bears Snaps erhalten sollen. Grund zur Angst für Chicago? Eher nicht. In der vergangenen Woche spielten beide Quarterbacks wenig inspirierend.

Tennessee Titans (10-5) - Miami Dolphins (8-7) (So., 19 Uhr)