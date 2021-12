NFL - "Ich würde das nicht ausschließen": Tritt Aaron Rodgers nach der Saison zurück?

Aaron Rodgers zählt mit den Green Bay Packers zu den Top-Favoriten auf den Super Bowl, er selbst hat sehr gute Chancen, in dieser Saison seinen zweiten MVP-Titel in Serie zu gewinnen. Tritt der 38 Jahre alte Quarterback am Ende der Spielzeit dennoch zurück? Laut Rodgers selbst ist das durchaus denkbar.

"Ich würde das nicht ausschließen", erklärte der Packers-QB in einer Gesprächsrunde mit Journalisten. Er wolle seine Karriere nicht erst dann beenden, wenn er nicht mehr auf höchsten Niveau spielen könne.

"Es wird nichts sein, was sich über Monate und Monate hinzieht", versicherte Rodgers allerdings. Er wolle seine Entscheidung nach dieser Saison schnell treffen. "Ich werde das Team von nichts zurückhalten. Sobald ich mich entscheide - auch wenn ich mich entscheide, hier weiterzumachen -, dann wird es eine schnelle Entscheidung sein."

"Ich denke, dass ich diese Saison einfach genießen werde und ich denke, dass nächstes Jahr zu spielen definitiv eine Option ist", so Rodgers weiter. "Wenn dieses Jahr mir eins gezeigt hat, dann, dass ich immer noch spielen kann und das Spiel immer noch liebe."

NFL: Aaron Rodgers' Zukunft ein "wunderschönes Mysterium"

Rodgers hatte in der vergangenen Offseason offen mit einem Abschied von den Packers geliebäugelt und seine Zukunft bei der Franchise als "wunderschönes Mysterium" bezeichnet. Lange hielten sich Gerüchte, wonach Rodgers nicht nach Green Bay zurückkehren wolle. Er selbst erklärte sich unzufrieden damit, dass er in der Vergangenheit zu wenig in die Entscheidungen des Teams eingebunden worden war.

"Meine Kommentare bedeuten nicht, dass ich darüber nachdenke, woanders zu spielen", stellte Rodgers nun allerdings klar. "Die Dinge, die ich in diesem Jahr über das Team gesagt habe, waren ernst gemeint, doch die Beziehung [zu General Manager Brian Gutekunst] war ehrlich und ich schätze die Art und Weise, wie wir seitdem Gespräche geführt haben."

Rodgers' Vertrag bei den Packers läuft noch ein weiteres Jahr, 2022 steht er also weiter in Green Bay unter Vertrag. Im vergangenen Sommer einigten sich beide Seiten allerdings darauf, das letzte Vertragsjahr aus dem Kontrakt zu streichen. Die kommende Saison wäre also Rodgers' letzte unter seinem aktuellen Vertrag. Sollte er die Packers tatsächlich verlassen wollen, würde die kommende Offseason somit die letzte Gelegenheit für das Team darstellen, um noch einen Trade-Gegenwert für den amtierenden MVP zu erhalten.

Die Packers haben in dieser Saison 12 ihrer 15 Saisonspiele gewonnen und liegen auf dem ersten Platz in der NFC. Rodgers kommt in 14 Spielen auf 3689 Passing Yards, 33 Touchdowns und nur vier Interceptions. Er gilt als Top-Favorit auf den MVP-Titel.