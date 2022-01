In der NFL steht die nächste Playoff-Runde an. Acht Mannschaften kämpfen an diesem Wochenende in der Divisional Round um die Tickets für die Championship Games. Wie Ihr die Divisional Round live im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Holt Euch für 14,99 Euro pro Monat das DAZN-Abonnement, um Spiele der NFL-Playoffs live zu verfolgen!

Nach der Wildcard Round ist vor der Divisional Round! Die sechs Sieger der Wildcard-Runde sowie die zwei Mannschaften, die als Top-Seed ihrer Conference eine Woche frei hatten, bestreiten am bevorstehenden Wochenende die Divisional Round.

Aus der NFC betreten die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers zum ersten Mal in den Playoffs den Rasen. Aus der AFC sind es die Tennessee Titans, die nach der Bye-Week erstmals zum Einsatz kommen und am Samstag, den 22. Januar, um 22.30 Uhr deutscher Zeit zu Hause die Divisional Round gegen die Cincinnati Bengals eröffnen. Danach treffen die San Francisco 49ers und die Packers im Lambeau Field (Green Bay) aufeinander.

© getty Aaron Rodgers und die Green Bay Packers treffen nach der Bye Week in der Divisional Round auf die San Francisco 49ers.

Am Sonntag bekommt es Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers um 21 Uhr mit den Los Angeles Rams zu tun, ehe die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs in der Nacht auf Montag die Runde abschließen.

NFL Playoffs: Die Spiele der Divisional Round im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Auswärtsmannschaft Heimmannschaft Samstag, 22. Januar 22.30 Uhr Cincinnati Bengals Tennessee Titans Sonntag, 23. Januar 02.15 Uhr San Francisco 49ers Green Bay Packers Sonntag, 23. Januar 21.00 Uhr Los Angeles Rams Tampa Bay Buccaneers Montag, 24. Januar 00.30 Uhr Buffalo Bills Kansas City Chiefs

NFL Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Divisional Round live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die NFL liegen in dieser Saison bei ProSieben und DAZN. Deswegen sind auch beide Anbieter für die Übertragung der Divisional Round verantwortlich.

NFL Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Divisional Round live im TV

ProSieben zeigt jedes einzelne Playoff-Spiel an diesem Wochenende im frei empfangbaren Fernsehen. Jeweils fünf bis 15 Minuten vor Kick-Off gehen dafür die Vorberichte los.

NFL Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Divisional Round live im Livestream

Der Privatsender bietet alle vier Spiele nebenbei auch im Livestream bei ran.de an. Um die Livestreams nutzen zu können, müsst Ihr nichts zahlen, der ist nämlich gratis.

Anders sieht die Situation bei DAZN aus. Der Streamingdienst überträgt ebenfalls alle Spiele, verlangt für das Abonnement jedoch monatlich 14,99 Euro oder jährlich 149,99 Euro. Dafür haben DAZN-Kunden jedoch auch Zugriff auf zahlreiche andere Sportarten und Wettbewerbe. Im Fußballbereich etwa zeigt das "Netflix des Sports" Spiele der Bundesliga, Champions League, Serie 1, Ligue 1 oder Primera Division. Darüber hinaus zählen folgende Sportarten ebenfalls zum DAZN-Angebot: Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, UFC, Boxen, Wrestling, Basketball (NBA) und weitere mehr.

NFL - Das sind die größten Stärken und die größten Schwächen der Playoff-Teams © getty 1/17 Die Playoffs nehmen an diesem Wochenende weiter an Fahrt auf, die Divisional Round steht an. Was spricht für welches Team? Wir nennen die größte Stärke und die größte Schwäche der acht verbliebenen Playoff-Teams. © getty 2/17 STÄRKEN - GREEN BAY PACKERS: Offensive Konstanz. Die Packers überzeugen offensiv Woche für Woche - egal, ob im Run- oder im Pass-Game. Das Scheme von Matt LaFleur ist hervorragend, mit Rodgers und Adams verfügt man auch individuell über Extraklasse. © getty 3/17 TENNESSEE TITANS: Rückkehr der Playmaker. Über die letzten Wochen stotterte der Motor etwas, mit A.J. Brown, Derrick Henry und Julio Jones sollen die "Dudes" in den Playoffs aber wieder komplett sein. Eine echte Herausforderung für jede Defense. © getty 4/17 TAMPAY BAY BUCCANEERS: Quarterback. Auch mit 44 ist Brady immer noch der vielleicht beste Quarterback der NFL. Egal, ob Quick- oder Deep-Passing-Game - Brady ist Extraklasse und gibt den Bucs in jedem Spiel eine Chance. © getty 5/17 KANSAS CITY CHIEFS: Offensive Feuerkraft. Die Chiefs hatten einige Durchhänger in der Saisonmitte, scheinen nun aber wieder zurück. Kein Team kann so schnell so viele Punkte auflegen wie das Trio aus Mahomes, Kelce und Hill. © getty 6/17 BUFFALO BILLS: Pass-Rush. Ja, in der Wild Card Round dominierte vor allem Josh Allen, in der Regular Season stach aber besonders der Pass-Rush heraus. Buffalo verfügt über die vielleicht beste D-Line-Rotation und kann jedem QB das Leben zur Hölle machen. © getty 7/17 LOS ANGELES RAMS: Defensive Playmaker. Mit Aaron Donald verfügen die Rams über den besten Defender der NFL, mit Jalen Ramsey vielleicht auch noch über den zweitbesten. Dazu kommen Von Miller und Leonard Floyd - ein Albtraum für gegnerische Offenses. © getty 8/17 CINCINNATI BENGALS: Passing Offense. Die Auswahl von Ja'Marr Chase im Draft hat Cincy offensiv auf ein neues Level gehoben. Joe Burrow spielt herausragend, auch Tee Higgins und Tyler Boyd sind gefährliche Waffen. Zuletzt sah auch die O-Line besser aus. © getty 9/17 SAN FRANCISCO 49ERS: Offensive Playmaker. Deebo Samuel, George Kittle und Brandon Aiyuk sind allesamt Matchup-Waffen, die jede Defense vor Probleme stellen können. Kyle Shanahan setzt seine Playmaker zudem unglaublich kreativ ein. © getty 10/17 SCHWÄCHEN - GREEN BAY PACKERS: Run-Defense. Trotz Kenny Clark wurden die Packers in dieser Saison mehrfach überlaufen und zählten zu den schwächsten Run-Defenses der NFL. Gegen die Niners muss das besser werden! © getty 11/17 TENNESSEE TITANS: Offensiver Floor. Tennessees Offense geriet in der zweiten Saisonhälfte gehörig ins Stocken. Zwischenzeitlich erzielten die Titans fünf Spiele in Folge weniger als 21 Punkte. Das wird in den Playoffs nicht reichen. © getty 12/17 TAMPAY BAY BUCCANEERS: Receiving Corps. Ohne Chris Godwin und Antonio Brown wird die Stärke zur Schwäche. Hinter Mike Evans und Rob Gronkowski wird es im Receiving Corps sehr dünn. Reicht Brady, um diese Schwäche zu überspielen? © getty 13/17 KANSAS CITY CHIEFS: Secondary. Die Pass-Defense der Chiefs wurde im Laufe der Saison besser, die Secondary ist dennoch die vielleicht schwächste aller Playoff-Teilnehmer. Daniel Sorensen ist eine echte Schwachstelle. © getty 14/17 BUFFALO BILLS: Offensive Line. Gegen die Patriots machte sie ihren Job gut, über die ganze Saison gesehen wackelte Buffalos Offensive Line aber stark. Josh Allen wird von seinen Pass-Blockern Hilfe brauchen. © getty 15/17 LOS ANGELES RAMS: Turnover. Die Rams haben die Feuerkraft, um an einem guten Tag jeden Shootout mitgehen zu können. An einem schlechten kann Matthew Stafford ein Spiel aber auch im Alleingang wegwerfen. In den Playoffs wäre das tödlich. © getty 16/17 CINCINNATI BENGALS: Red Zone Offense. Cincy erzielt bei nur 58 Prozent seiner Red-Zone-Trips TDs - der schwächste Wert aller Playoff-Teilnehmer. Auch gegen die Raiders kickten die Bengals zu oft Field Goals. Gegen andere Gegner dürfte das zu wenig sein. © getty 17/17 SAN FRANCISCO 49ERS: Quarterback. Jimmy Garoppolo kann ein guter Game-Manager sein, ist unter den verbliebenen Playoff-QBs aber der schwächste. Big Plays sollte man von ihm nicht erwarten, er muss aber zumindest die Fehler minimieren.

NFL Playoffs: Die Ergebnisse der Wildcard Round

AFC

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Ergebnis Wildcard Round Samstag, 15. Januar 22.30 Uhr Cincinnati Bengals (#4) - Las Vegas Raiders (#5) 26:19 Wildcard Round Sonntag, 16. Januar 2.15 Uhr Buffalo Bills (#3) - New England Patriots (#6) 47:17 Wildcard Round Montag, 17. Januar 2.15 Uhr Kansas City Chiefs (#2) - Pittsburgh Steelers (#7) 42:21

