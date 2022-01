NFL Playoff Recap: Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers 17:23 - Verrücktes Finish! 49ers entgehen spätem Kollaps

Die San Francisco 49ers haben sich einer verrückten Schlussphase das Ticket für die Divisional Round gesichert. In einem letztlich dramatischen 23:17-Erfolg bei den Dallas Cowboys hatten die Gäste lange Zeit alles im Griff, um das Spiel dann am Ende fast noch gänzlich aus der Hand zu geben.

Die Niners legten los wie die Feuerwehr und brauchten nur sieben Spielzüge für den ersten Touchdown - Running Back Elijah Mitchell vollendete schließlich aus 4 Yards zur frühen Führung. Und ehe die Cowboys sich ein wenig fingen, stand es bereits 13:0 nach zwei Field Goals von Robbie Gould, darunter eines aus 53 Yards.

Dallas hatten dann seinen einzigen guten Drive der ersten Hälfte Mitte des zweiten Viertels, als es ihnen doch mal gelang, sich etwas freizuschwimmen. Letztlich fand Dak Prescott Amari Cooper aus dem Slot für einen 20-Yard-Touchdown-Pass. Gould gelang jedoch bis zur Pause noch ein weiteres Field Goal zur 16:7-Pausenführung.

Die Niners mussten die zweite Hälfte jedoch ohne Edge Rusher Nick Bosa bestreiten, der sich Ende der ersten Hälfte mit einer Gehirnerschütterung verabschiedete. Doch auch ohne ihn gelang es den Niners immer wieder, Druck auf Prescott auszuüben und das Run Game einzudämmen.

Generell gelang es den Hausherren in der zweiten Hälfte kaum noch, längere Serien hinzulegen. Die erste Serie nach der Pause wurde nur dadurch verlängert, dass der deutsche Special Teamer Mark Nzeocha, der extra fürs Spiel von der Practice Squad aktiviert wurde, für Roughing the Kicker bei einem Punt bestraft wurde. Wenig später kam es aber doch zum Punt.

Wenig später gelang San Francisco dann die Vorentscheidung: Erneut unter Druck und direkt nach einem Sack von D.J. Jones warf Prescott einen ungenauen Pass zur Interception durch Cornerback K'Waun Williams an der 26 der Cowboys. Und nur einen Spielzug später lief dann Deebo Samuel zum Touchdown.

Cowboys starten Comeback nach Fake-Punt

Die Cowboys brauchten zwar eine Weile, um sich von dem Schock zu erholen, sorgten dann aber selbst für den Weckruf fürs gesamte Team. Bei einem Punt spielten sie einen Fake und Punter Bryan Anger warf einen Pass auf einen offenen C.J. Goodwin für ein neues 1st Down. Wenig später kickten sie dann ein Field Goal - Greg Zuerlein aus 51 Yards und meldeten sich damit zurück. Vollends zurück waren die Hausherren schließlich durch eine Interception von Garoppolo zu Cornerback Anthony Brown, denn kurz darauf lief schließlich Prescott zu einem 5-Yard-Touchdown zum 17:23 aus Sicht der Hausherren.

Die Niners fingen sich danach ein wenig und und nahmen etwas Zeit von der Uhr, entschieden sich jedoch nahe der Mittellinie, bei 4th and 1 zu punten, anstatt den Versuch auszuspielen und das Spiel damit essenziell zu beenden. Und so bekamen die Hausherren den Ball mit 2:51 Minuten zu spielen doch nochmal zurück. Die Defense hielt jedoch und hatte Glück, dass Prescott unter heftigem Druck gegen einen 0-Blitz einen Deep Shot auf Cedrick Wilson verfehlte.

Vorbei war es damit aber immer noch nicht, denn die Niners verpassten zunächst ein finales First Down und dann leisteten sie sich einen False Start bei 4th and Inches beim Versuch, das finale 1st Down 40 Sekunden vor Ende per QB-Sneak zu schaffen. Also punteten sie den Ball ein weiteres Mal zu den Hausherren, die nochmal übers Feld jagten. Vorbei war es dann, als es den Cowboys von der 24-Yard-Line nicht mehr gelang, den Ball nach einem QB Draw zu spiken, ehe die Uhr ausgelaufen war.

Die Niners treffen damit als niedrigst noch vorhandener Seed der NFC (#6) in der kommenden Woche auf die Green Bay Packers.

NFL Wildcard Playoffs: Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers

Cowboys vs. 49ers - die wichtigsten Statistiken

Die Cowboys kassierten insgesamt 14 Strafen für 89 Yards, nachdem sie die Liga bereits in der Regular Season in Penalties angeführt hatten. Sie schenkten damit in diesem Spiel 4 First Downs her.

Während der Regular Season waren die Cowboys 0-4, wenn sie zweistellig zurücklagen. Zudem sind sie nun 1-5 seit 2000 nach zweistelligem Rückstand in den Playoffs.

Garoppolos Interception war das Resultat eines "Overthrows". Das passierte ihm nun inklusive der Regular Season zum fünften Mal in dieser Spielzeit, womit er die NFL anführt. Zugleich war es aber auch seine erste Interception überhaupt mit einer Führung im vierten Viertel.

Der Star des Spiels: Pass-Rush (49ers)

Die 49ers setzten nur sehr selektiv auf Blitzes und dominierten die Line of Scrimmage mit ihrer Defensive Line dennoch über weite Teile des Spiels. Prescott stand permanent unter Druck und sah sich sage und schreibe 21 Pressures gegenüber, kassierte zudem 5 Sacks. Das war der entscheidende Faktor in diesem Spiel und der Hauptgrund für zahlreiche ungenaue Pässe des Quarterbacks.

Der Flop des Spiels: Disziplinlosigkeiten der Cowboys

Die Cowboys leisteten sich letztlich einfach viel zu viele Fehler, um das enge Spiel für sich zu entscheiden. Edge Rusher Randy Gregory allein wurde zweimal in der neutralen Zone erwischt und leistete sich spät im Spiel noch eine Holding-Strafe, die San Francisco ein wichtiges 1st Down bescherte. Zudem hatte die Offensive Line zahlreiche Holding-Strafen, die größtenteils unnötig gewesen wären. So sollte man ein Playoff-Spiel eigentlich nicht verlieren.

© getty Elijah Mitchell erzielte den ersten Touchdown im Spiel gegen die Cowboys.

Analyse: Cowboys vs. 49ers - die Taktiktafel