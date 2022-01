Playoffs Preview Divisional Samstag: King Henry feiert seine Rückkehr - schlagen die 49ers auch Green Bay?

Bereit für das beste Wochenende des Jahres?! Die nächste Runde der Playoffs steht an, mit den Packers und den Titans greifen nun auch die beiden Top-Seeds in das Rennen um den Super Bowl ein. In Tennessee feiert Derrick Henry sein Comeback, führt er die Titans zum Sieg über die Bengals? Die Packers empfangen im Anschluss die 49ers, die am vergangenen Wochenende die Cowboys rauskegelten. Gelingt San Francisco die nächste Überraschung? Alle Infos zu den vier Krachern in der Divisional Round!

Tennessee Titans (12-5, #1) - Cincinnati Bengals (10-7, #4) (Sa., 22.30 Uhr LIVE auf DAZN)

Tennessee Titans: Der Weg in die Divisional Round

Eine neue Rekordzahl an eingesetzten Spielern, dazu mit Derrick Henry, A.J. Brown und Julio Jones drei Top-Stars, die alle mehrere Spiele der Regular Season verpassten - und doch grüßten die Titans nach 18 Wochen von Platz eins in der AFC. Nach einer Niederlage zum Saisonauftakt gegen die Cardinals gewann Tennessee acht seiner nächsten neun Spiele (einzige Ausnahme eine Overtime-Niederlage gegen die Jets). Ohne Henry geriet der Motor im Saisonendspurt ein wenig ins Stocken, drei Siege zum Abschluss - darunter ein durchaus knapper Erfolg über die Texans in Week 18 - waren jedoch genug, um sich trotz aller Hindernisse eine Bye Week in der ersten Playoff-Runde zu sichern.

Cincinnati Bengals: Der Weg in die Divisional Round

Die Bengals sorgten mit fünf Siegen in ihren ersten sieben Spielen früh in der Saison für ein Ausrufezeichen. In einer schwächelnden Division konnte sich Cincinnati so auf Platz eins setzen, Höhepunkt der Regular Season war der beeindruckende und spektakuläre Sieg über die Chiefs in Week 17. Mit dem Division-Sieg in der Tasche konnten die Bengals zum Abschluss der Regular Season sogar ihre Starter schonen. In der Wildcard-Runde gegen die Raiders schienen die Gastgeber mit einer 20:6-Führung früh auf Siegkurs, machten sich das Leben mit zu vielen Drives, die in Field Goals endeten, aber selbst schwer. Am Ende brauchte es einen Red-Zone-Stop in der letzten Minute, um den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.

Die aktuelle Situation der Titans

Nach einer Regular Season, in der stets mindestens ein Vertreter aus dem Trio aus Henry, Brown und Jones verletzt zu sein schien, stehen die "Dudes" pünktlich zum Playoff-Beginn alle zur Verfügung. Henry trainierte am Mittwoch erstmals wieder voll mit und erlitt keinen Rückschlag, er wird gegen die Bengals somit aller Voraussicht nach sein Comeback feiern können. Auch sonst sind die Titans wohl so fit wie noch nie zuvor in dieser Saison: Die Offensive Line kann in voller Stärke antreten, auch Cornerback Jackrabbit Jenkins soll trotz Trainingspause am Mittwoch spielen.

Die aktuelle Situation der Bengals

Cincinnati musste seinen Sieg über die Raiders teuer bezahlen: Defensive Tackle Larry Ogunjobi fällt mit einer Fußverletzung den Rest der Saison aus, zudem ging auch Josh Tupou (Knie) angeschlagen aus der Partie. Immerhin soll Star-Pass-Rusher Trey Hendrickson nach seiner Gehirnerschütterung gegen die Titans wieder zur Verfügung stehen. Die Offense steht zudem voll im Saft, Ja'Marr Chase bewies gegen die Raiders einmal mehr, dass er in seiner aktuellen Form zu den besten Receivern in der NFL zählt, auch Burrow präsentierte sich trotz einwöchiger Pause weiter in hervorragender Verfassung.

Titans vs. Bengals: Players to watch

Derrick Henry (Running Back, Titans)

Henry wird gegen die Bengals sehr wahrscheinlich sein Comeback feiern und als Fokuspunkt der Offense definitiv zu einem der Schlüsselspieler in der Divisional Round werden. Tennessees Head Coach Mike Vrabel kündigte bereits an, mit Henry wieder mehr auf das Run Game setzen zu wollen. Ist Henry bereits wieder bei 100 Prozent, ist er fraglos ein Upgrade für die Titans-Offense und das obwohl D'Onta Foreman seine Sache als Vertretung zuletzt durchaus gut machte. Bekommt das Laufspiel der Gastgeber allerdings Probleme - egal, ob es nun daran liegt, dass Henry noch angeschlagen ist oder nicht -, wird die Offense der Titans ins Stocken geraten. Gegen eine Offense mit dem Potenzial der Bengals könnte ein früher und deutlicher Rückstand für Tennessee bereits das Aus bedeuten.

Ja'Marr Chase (Wide Receiver, Bengals)

116. 266. 125. Das sind Chases Receiving-Yards-Zahlen, in den letzten drei Spielen - das Schaulaufen gegen die Browns mal ausgenommen. Der 22-Jährige hat sich in seiner ersten Profi-Saison gleich zu einem der gefährlichsten Receiver der Liga gemausert, sein Zusammenspiel mit Joe Burrow gehört ligaweit zu den besten. Für ein Titans-Team, dem ein echter Nummer-eins-Corner fehlt, ist das eine echte Herausforderung. Verteidigt Tennessee Chase im Eins-gegen-eins, dürfte Burrow das Duell oft suchen - und damit auch Erfolg haben. Schieben die Titans Safety-Hilfe in Chases Richtung öffnet das allerdings die Räume für Tee Higgins, Tyler Boyd und C.J. Uzomah. Die Titans müssen eine Antwort auf Chase und die Passing-Offense der Gäste finden. Einfach dürfte die Suche nicht werden.

Titans vs. Bengals: Darauf kommt es an

Der Ausfall von Ogunjobi könnte Cincinnati wehtun. Hinterlässt der Defensive Tackle ein zu großes Loch in der Defensive Line, werden Henry und Co. dieses ausnutzen und das Spiel genau so spielen können, wie sie es wollen. Zu aggressiv dürfen die Gäste den Run allerdings auch nicht verteidigen: Ryan Tannehills größte Stärke sind Pässe auf In-Breaking-Routes im Rücken der Linebacker, häufig nach Play Action.

Den Bengals muss es also gelingen, die Titans in längere Downs zu bringen und Tannehill so zu einem Dropback-Passing-Game zu zwingen. Ob die Defense - insbesondere die Linebacker - dieser Aufgabe gewachsen ist, könnte zum Auftakt der Divisional Round spielentscheidend werden.

Auf der Gegenseite trifft die Defense der Titans auf eine der gefährlichsten und heißesten Passing-Offenses der NFL. Tennessee verfügt über ein sehr gutes Safety-Duo und sollte Big Plays durch die Luft somit einigermaßen unterbinden können, in den Eins-gegen-eins-Matchups mit den Cornerbacks der Titans dürften die Receiver der Bengals allerdings im Vorteil sein.

Den Gastgebern muss es gelingen, Burrow in der Pocket unter Druck zu setzen, andernfalls wird sich der Quarterback seine Matchups aussuchen und Tennessees Secondary zerlegen können. Die O-Line der Bengals ist zwar schlagbar, der Pass-Rush der Titans konnte mit Ausnahme von Harold Landry und Jeffery Simmons über weite Strecken der Saison allerdings nur selten überzeugen.

Titans vs. Bengals: Prognose

Uns erwartet ein offenes Matchup in Tennessee, viel wird davon abhängen, wie die Titans-Offense von Henrys Rückkehr profitieren kann. Defensiv drohen die Titans gegen die brandheiße Offense der Gäste in einen Shootout zu geraten. Halten Burrow und Chase ihre Form, könnten sie offensiv ein Tempo vorgeben, dass die Titans-Offense auf Dauer nicht mitgehen kann - vorausgesetzt Cincinnati schließt in dieser Woche mehr Drives mit Touchdowns statt Field Goals ab. Tipp: 30:27 Bengals.