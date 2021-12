Beim Orange Bowl wird der zweite Finalist der Meisterschaft im College Football ermittelt. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel zwischen den Georgia Bulldogs und den Michigan Wolverines live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

College Football, Orange Bowl Georgia vs. Michigan: Datum, Zeit, Ort, Infos

Die Saison im College Football geht in ihre entscheidende Phase. Nach Abschluss der Regular Season qualifizierten sich vier Teams für die Playoffs. In zwei Halbfinalspielen und dem großen Finale, dem National Championship Game, wird in den kommenden Tagen der Champion ermittelt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich im Orange Bowl die Georgia Bulldogs und die Michigan Wolverines gegenüber. Das Spiel beginnt deutscher Zeit in der Nacht von Silvester auf Neujahr, 1. Januar 2022, um 1.30 Uhr. Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami Gardens.

Ein Favorit ist schwer auszumachen. Die beiden defensivstarken Teams beendeten die Regular Season jeweils mit einer Bilanz von zwölf Siegen bei nur einer Niederlage.

College Football, Übertragung: Orange Bowl Georgia vs. Michigan heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle College-Football-Fans! Der Orange Bowl zwischen den Georgia Bulldogs und den Michigan Wolverines wird heute live im TV und im Livestream übertragen.

Im Free-TV könnt Ihr das Playoff-Halbfinale ab 1.10 Uhr auf ProSieben Maxx live verfolgen. Kommentator Mattis Oberbach führt gemeinsam mit Co-Kommentator Mike Stiefelhagen und Experte Sami Chourbaji durch das Spiel. Auf ran.de wird zudem ein kostenloser Livestream angeboten.

Zusätzlich dazu zeigt auch DAZN den Orange Bowl. Die Übertragung beginnt kurz vor dem Kick-Off.

College Football: Die Playoffs im Überblick

Das Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern findet am 11. Januar in Indianapolis statt.

Datum (dt. Zeit) Runde Team 1 Team 2 31. Dezember, 21.30 Uhr Halbfinale, Rose Bowl Alabama Crimson Tide Cincinnati Bearcats 1. Januar 2022, 1.30 Uhr Halbfinale, Sugar Bowl Georgia Bulldogs Michigan Wolverines 11. Januar, 2 Uhr Finale, National Championship Game

