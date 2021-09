NFL Saison 2021: Übertragung live im TV und Livestream - diese Sender zeigen die NFL

Die NFL wird heute Nacht mit dem Spiel zwischen den Dallas Cowboys und dem amtierenden Super-Bowl-Champion aus Tampa Bay eröffnet. Wir zeigen Euch, welche Sender in der Saison 2021 für die Übertragung der NFL verantwortlich sind.

Abonniert DAZN und schaut die NFL-Redzone, die NFL ENDZN und zahlreiche Einzelspiele der NFL kostenlos im Livestream!

NFL Week 1: Die Infos zum Auftakt

Das lange Warten hat ein Ende, in den Vereinigten Staaten wird endlich wieder Football gespielt. Die NFL-Saison 2021 wird in der Nacht von heute auf morgen um 2.20 Uhr eröffnet. Dabei stehen sich die Dallas Cowboys und die Tampa Bay Buccaneers im Raymond James Stadium in Tampa gegenüber.

Der Großteil der ersten Woche steigt dann am Sonntag, neun Duelle beginnen um 19 Uhr, vier weitere um 22.25 Uhr. In der Nacht von Sonntag auf Montag stehen sich die Chicago Bears und die Los Angeles Rams (Kick-Off: 02.20 Uhr) gegenüber. In der darauffolgenden Nacht begegnen sich die Baltimore Ravens und die Oakland Raiders (02.15 Uhr).

NFL Week 1: Die Begegnungen im Überblick

Datum Kick-Off (deutsche Zeit) Auswärts Heim Freitag, 10. September 02.20 Uhr Dallas Cowboys Tampa Bay Buccaneers Sonntag, 12. September 19.00 Uhr Arizona Cardinals Tennessee Titans Sonntag, 12. September 19.00 Uhr Philadelphia Eagles Atlanta Falcons Sonntag, 12. September 19.00 Uhr Pittsburgh Steelers Buffalo Bills Sonntag, 12. September 19.00 Uhr Jacksonville Jaguars Houston Texans Sonntag, 12. September 19.00 Uhr San Francisco 49ers Detroit Lions Sonntag, 12. September 19.00 Uhr Minnesota Vikings Cincinnati Bengals Sonntag, 12. September 19.00 Uhr Seattle Seahawks Indianapolis Colts Sonntag, 12. September 19.00 Uhr Los Angeles Chargers Washington Football Team Sonntag, 12. September 19.00 Uhr New York Jets Carolina Panthers Sonntag, 12. September 22.25 Uhr Green Bay Packers New Orleans Saints Sonntag, 12. September 22.25 Uhr Denver Broncos New York Giants Sonntag, 12. September 22.25 Uhr Miami Dolphins New England Patriots Sonntag, 12. September 22.25 Uhr Cleveland Browns Kansas City Chiefs Montag, 13. September 02.20 Uhr Chicago Bears Los Angeles Rams Dienstag, 14. September 02.15 Uhr Baltimore Ravens Oakland Raiders

© getty Cowboys-Quarterback Dak Prescott muss sich heute Nacht gegen die Bucs-Defense behaupten.

NFL Saison 2021: Übertragung live im TV und Livestream - diese Sender zeigen die NFL

Die NFL Saison 2021 gibt es auch in diesem Jahr bei mehreren Sendern zu sehen. Unter anderem übertragen ProSieben und ProSieben Maxx ausgewählte Spiele live im Free-TV. ProSieben zeigt insgesamt 21 Spiele, darunter auch bereits das Eröffnungsspiel zwischen den Cowboys und den Bucs. Am Sonntag seht Ihr Seattle Seahawks vs. Indianapolis Colts und Cleveland Browns vs. Kansas City Chiefs beim Privatsender. In Woche 2 steigt dann ProSieben Maxx mit zwei Partien ein.

Alle Begegnungen, die es entweder bei ProSieben oder ProSieben Maxx gibt, werden gleichzeitig auch bei ran.de im kostenlosen Livestream übertragen. Ran.de übernimmt außerdem auch einzelne Duelle, bei denen es parallel keine Free-TV-Übertragung gibt.

NFL - Fantasy Tipps für Week 1: Gefundenes Fressen für Trevor Lawrence © getty 1/22 Die neue NFL-Saison steht in den Startlöchern und damit auch die Fantasy-Ligen. Für Woche 1 sehen wir besonders einen Debütanten im Mittelpunkt, während ein etablierter Star eher draußen bleiben sollte. © getty 2/22 Quarterbacks, STARTS - Jalen Hurts, Eagles (@Falcons): Hurts sollte direkt eine große Rolle spielen unter neuen Coaches und gegen einen Gegner, der im Vorjahr massive Probleme gegen QBs hatte - durch die Luft und am Boden. Hurts könnte sich früh lohnen. © getty 3/22 Ryan Tannehill, Titans (vs. Cardinals): Tannehill hat erstmals zwei Top-Receiver an seiner Seite und spielt gegen die Cardinals, deren Secondary gerade auf Cornerback absolut brach liegt. Zudem wird auch Arizona scoren, sodass ein Shootout droht. © getty 4/22 Trevor Lawrence, Jaguars (@Texans): Wir dürften in Woche 1 erstmals die volle Offense der Jaguars mit Lawrence sehen. Und gegen das wohl schlechteste Teams der NFL in dieser Saison könnte das direkt ein Statement geben. © getty 5/22 Quarterbacks, SITS - Ben Roethlisberger, Steelers (@Bills): Die Steelers gehen mit einer wohl noch schwächeren O-Line als im Vorjahr in ein Matchup gegen eine starke Defense, die sich im Pass Rush verbessert hat. Und Big Ben ist ohnehin ein Fragezeichen. © getty 6/22 Tua Tagovailoa, Dolphins (@Patriots): Es droht der Ausfall von Left Tackle Austin Jackson (Covid) und so wird die ohnehin neuformierte O-Line vor Tua noch anfälliger sein gegen eine nun wieder imposante Front Seven der Patriots unter Belichick ... © getty 7/22 Matthew Stafford, Rams (vs. Bears): In seinem Rams-Debüt muss Stafford ausgerechnet gegen die starke Defense der Bears ran, mit denen er seit jeher so seine Probleme hatte. Hier könnte es eine Defensivschlacht geben. © getty 8/22 Running Backs, STARTS - Gus Edwards, Ravens (@Raiders): JK Dobbins und Justice Hill sind down, sodass Edwards beim besten Running Team der Liga (mit Ausfällen auf Receiver) sicherlich zahlreiche Touches sehen wird. © getty 9/22 Sony Michel, Rams (vs. Bears): Run Game wird für die Rams weiter ein Schlüssel sein und Michel wurde nicht ohne Grund teuer importiert. Er wird direkt stark involviert sein bei LA. © getty 10/22 James Robinson, Jaguars: Travis Etienne wird die komplette Saison verpassen, sodass Vorjahres-Starter Robinson seine Rolle behalten und mutmaßlich in ähnlicher Rolle spielen wird. Das heißt: Er wird auch ein Faktor im Passspiel sein. © getty 11/22 Running Back, SITS - Darrell Henderson, Rams (vs. Bears): Henderson sollte zwar auch ein Faktor sein, doch mit Michel vor seiner Nase und ohne zu wissen, wie diese Kombo aufgeteilt sein wird, sollte man hier eher vorsichtig sein. © getty 12/22 Josh Jacobs, Raiders (vs. Ravens): Abgesehen davon, dass nun auch Kenyan Drake im Backfield ist, stellt sich die Frage, wie das Run Game gegen die starke Ravens-Front funktionieren soll. Da gibt es sicherere Start-Kandidaten auf RB. © getty 13/22 Myles Gaskin, Dolphins (@Patriots): Gaskin ist RB1 der Dolphins gegen eine deutlich verbesserte Run Defense der Patriots, die sich wohl auf ihn stürzen wird, um Tua herauszufordern. © getty 14/22 Wide Receiver, STARTS - Robby Anderson, Panthers (vs. Jets): Revenge-Game-Alarm! Gegen sein früheres Team und beim Debüt von Sam Darnold dürfte Anderson gegenüber der schwachen Secondary der Jets die Nase vorn haben. © getty 15/22 Deebo Samuel, 49ers (@Lions): Gegen eines der schwächsten Teams in dieser Saison sollte Samuel als Topanspielstation für Garoppolo und/oder Lance zahlreiche Touches bekommen und jede Menge Schaden anrichten. © getty 16/22 Jerry Jeudy, Broncos (@Giants): Vielleicht nicht der offensichtlichste Start, doch Jeudy wird im Slot sicherlich seine Targets von Bridgewater sehen, der das Risiko eher scheut und kurze Pässe bevorzugt. Hier kommt Jeudy ins Spiel. © getty 17/22 Wide Receiver, SITS - Kenny Golladay, Giants (vs. Broncos): Vic Fangio hat nun endlich "seine" Defense zusammen mit starkem Pass Rush und einer erdrückenden und verwirrenden Secondary. Golladays Debüt könnte also eher ruhig verlaufen. © getty 18/22 Michael Gallup, Cowboys (@Bucs): Normalerweise ist Gallup eine sichere Nummer, doch Dak Prescott wird gegen die bärenstarke Front der Bucs wenig Zeit zum Passen haben, also wird er eher Cooper und Lamb suchen. © getty 19/22 Allen Robinson, Bears (@Rams): Robinson ist ein Star, doch die Kombination Andy Dalton als QB und mutmaßlich Shutdown-Corner Jalen Ramsey als sein direkter Gegenspieler lassen Böses erahnen. © getty 20/22 Tight End, START - Jonnu Smith, Patriots (vs. Dolphins): Smith war verhältnismäßig länger auf dem Platz im Sommer als seine TE-Kollegen. Zudem wird Jones Pässe nach außen gegen die starken Corner meiden, somit wird Smith direkt zu einem wichtigen Faktor. © getty 21/22 Tight End, SIT - Gerald Everett, Seahawks (@Colts): Everett ist der klare Starter bei den Seahawks, doch ist noch unklar, wie er ohne seinen Partner Higbee mit mehr Einsatzzeit umgeht. Die Colts sind gut gegen TEs und Everett ist kein Fokus von Wilson. © getty 22/22 SLEEPER - Damien Harris, Running Back, Patriots (vs. Dolphins): Hat man ihn schon überall auf dem Zettel? Harris ist der neue Lead Back der Patriots und auch ohne Newton wird das Team weiter viel laufen - gerade gegen die starke Dolphins-Pass-Coverage!

Ebenfalls haufenweise NFL-Spiele bietet auch DAZN an. Der Streamingdienst überträgt Partien in der Nacht zu Freitag, Montag (beide 02.20 Uhr) und Dienstag (02.15). Darüber hinaus zählen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am Sonntag (19.00) sowie alle Play-off-Spiele und der Super Bowl LVI zum Livestream-Angebot.

Am Sonntag bietet das "Netflix des Sports" weiterhin die NFL Redzone an. Dadurch könnt Ihr Woche für Woche die Sonntagsspiele, die ab 19 Uhr laufen, in der Konferenz mitverfolgen. Während die Redzone-Konferenz auf Englisch ist, wird bei der frisch eingeführten NFL-ENDZN-Konferenz Deutsch gesprochen. Mit NFL ENDZN behaltet Ihr ebenfalls die Sonntagsspiele im Blick.

Zum Repertoire von DAZN zählen im US-Sportbereich auch die MLB, NHL und NBA dazu. Darüber hinaus besitzt DAZN unter anderem auch für folgende Sportarten Übertragungsrechte: Handball, Tennis, Darts, Radsport, Motorsport, Rugby, Wintersport, MMA, Boxen und Wrestling.

Der Preis für das DAZN-Abonnement beträgt 14,99 Euro pro Monat und 149,99 Euro im Jahr. Ab dem 1. Oktober fällt die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang gratis zu testen, weg.