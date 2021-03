NFL Free Agency 2021: Liveticker, Gerüchte, Trades und Transfers

Das Verhandlungsfenster ist offen, mehrere Hochkaräter gingen bereits am Montag über die Ladentheke - doch mehrere Top-Free-Agents sind noch zu haben. Bei SPOX verpasst ihr keinen großen Deal, keinen Trade und keine Entlassung. Der Liveticker versorgt Euch auch heute ab 15 Uhr mit allen Infos. Ihr könnt die Free Agency parallel auch im NFL Network verfolgen, live auf DAZN!

NFL: Free Agency 2021 im Liveticker

15.15 Uhr: Es ist immer wieder erstaunlich, wie verschwenderisch Teams mit ihren gerade in diesem Jahr begrenzten Ressourcen umgehen. Aber die Seahawks sind hier nur das aktuellste Beispiel. Die Raiders etwa haben 2019er Erstrundenpick Josh Jacobs als Running Back. Was machten sie also in der vergangenen Woche? Natürlich, sie holten auch noch Kenyan Drake dazu. Dieser soll zwar offiziell auch als Wide Receiver fungieren, aber unterm Strich ist er nur ein weiterer, teurer (über acht Millionen Dollar garantiert) Running Back, dessen Produktion es ach deutlich günstiger gegeben hätte. Man denke etwa an einen Duke Johnson, der auch zu haben ist und ein guter Receiver aus dem Backfield ist.

15.05 Uhr: Worüber wir zwangsläufig reden müssen, ist die Entscheidung der Seattle Seahawks, Running Back Chris Carson (2 Jahre, 14,6 Millionen Dollar) zu behalten. Natürlich ist er ein sehr guter Running Back, doch die Seahawks haben mit Rashaad Penny in Runde 1 des Drafts 2018 bereits seinen Nachfolger verpflichtet. Nun haben sie sichergestellt, dass Carson über die gesamte Laufzeit von Pennys Rookie-Deal (bis 2021) bleiben wird. Insofern zahlt man essenziell doppelt auf dieser Position. Und da RB-Produktion kein wahnsinnig großer Faktor ist, kann man hier von großer Ressourcenverschwendung sprechen.

Kenny Golladay und New York Giants nähern sich an

15 Uhr: Wir starten heute mit dem wohl größten Gerücht aus der Nacht - Wide Receiver Kenny Golladay hatte sein Meeting mit den New York Giants und es soll gut verlaufen sein. Ein Deal ist noch nicht unterzeichnet, aber Golladay soll in der Stadt geblieben sein. Findet der beste verfügbare Wide Receiver also heute endlich sein neues Team?

14.55 Uhr: Willkommen zum sechsten Tag der Free Agency 2021! Auch heute halten wir Euch wieder auf dem Laufenden mit allen wichtigen Infos aus der NFL. Auf geht's!

NFL Free Agency 2021: Was bisher geschah

Die ersten beiden Tage der Free Agency 2021 standen ganz klar im Zeichen der New England Patriots. Die Pats sorgten zunächst mit der Verpflichtung von Tight End Jonnu Smith und wenig später mit der Einigung mit Ex-Ravens-Pass-Rusher Matt Judon für zwei der großen Verpflichtungen an Tag 1 - und eröffneten dann auch Tag 2 mit einem Knall, als die Einigung mit Tight End Hunter Henry verkündet wurde.

Alle drei Spieler adressieren fraglos Baustellen und passen exzellent in die Patriots-Schemes, genau wie Defensive Tackle Davon Godchaux (aus Miami), Wide Receiver Nelson Agholor (von den Raiders) und Defensive Back Jalen Mills (von den Eagles). Doch in jedem Fall zahlten die Patriots jeweils überraschend viel Geld.

Insgesamt genossen die Lines auf beiden Seiten des Balls die höchste Aufmerksamkeit. Die Chiefs bezahlten einen Top-Vertrag, um Guard Joe Thuney aus New England zu holen, die Chargers machten Ex-Packers-Center Corey Linsley zum bestbezahlten Center der NFL, die Titans öffneten die Geldkoffer für Bud Dupree, die Jets für Carl Lawson. Für den Kracher sorgten dann heute Morgen die 49ers mit dem Rekord-Vertrag für Left Tackle Trent Williams.

An Tag 3 sorgten die Arizona Cardinals für die weiteren großen Deals. Der Trade für Ex-Raiders-Center Rodney Hudson schließt eine der größten Baustellen in der Cardinals-Offense, während die Verpflichtung von A.J. Green den Nummer-2-Receiver-Spot adressiert. Könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass Larry Fitzgerald seine Karriere beendet?

NFL Free Agency 2021: Diese Spieler sind noch auf dem Markt © getty 1/16 Nach vier Tagen Free Agency sind die meisten großen Namen schon vom Markt. Doch es gibt immer noch genügend Akteure, die einem Team weiterhelfen könnten. SPOX zeigt die besten noch verfügbaren Spieler. © getty 2/16 KENNY GOLLADAY - Wide Receiver (bisheriges Team: Detroit Lions): Immer noch der beste Receiver auf dem Markt. Ein echter X-Receiver, der gute Routes läuft, schnell ist und starke Hände hat. Hat das Zeug zur Nummer 1. © getty 3/16 JADEVEON CLOWNEY - Edge Rusher (Tennessee Titans): Kein herausragender Pass-Rusher, dafür aber ein starker Run-Stopper. In richtiger Rolle eine klare Bereicherung für eine Defense. © getty 4/16 MITCHELL SCHWARTZ - Offensive Tackle (Kansas City Chiefs): Cap-Opfer in KC, nachdem er lange infolge einer Rückenverletzung ausfiel. War lange Zeit eine sichere Bank für die Chiefs und könnte einigen O-Lines rechts helfen. © getty 5/16 JUSTIN HOUSTON - Edge Rusher (Indianapolis Colts): Ein klassischer Pass-Rusher, der mindestens noch als situativer Pass Rusher eine Bereicherung für ein Team sein kann. © getty 6/16 T.Y. HILTON - Wide Receiver (Indianapolis Colts): Lange Zeit ein Big-Play-Receiver war er zuletzt hauptsächlich einer für die sicheren und verhältnismäßig kürzeren Pässe. Ihm ging ein wenig die Explosivität ab, aber immer noch verlässlich. © getty 7/16 CARLOS DUNLAP - Edge Rusher (Seattle Seahawks): Noch ein klassischer Pass-Rusher, der vielleicht gegen den Run ein paar Defizite hat. Zur rechten Zeit eingesetzt aber sicher noch gefährlich. © getty 8/16 ADOREE' JACKSON - Cornerback (Tennessee Titans): Solider Cover-Corner, der 2020 aber lange verletzt war und nun zum Cap-Opfer wurde. Hat sicherlich noch Steigerungspotenzial. © getty 9/16 MELVIN INGRAM - Edge Rusher (Los Angeles Chargers): Einer aus der Kategorie klassischer Pass-Rusher. Hat wohl keine Every-Down-Rolle mehr im Tank, doch als situativer Rusher sicher noch mit Daseinsberechtigung - als Nummer 2 wohlgemerkt. © getty 10/16 ERIC FISHER - Offensive Tackle (Kansas City Chiefs): War der erste Draftpick von Head Coach Andy Reid in KC und seither nicht wegzudenken. Eine Achillessehnenverletzung machte ihn nun entbehrlich. Fraglich, wann er wieder fit ist. © getty 11/16 K.J. WRIGHT - Linebacker (Seattle Seahawks): Wright wird bereits 32 Jahre alt, spielte 2020 aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Spielte lange Zeit als Will-Linebacker, wurde zuletzt aber auch auf der Strongside eingesetzt. © getty 12/16 MALCOLM BUTLER - Cornerback (Tennessee Titans): Der Held von Super Bowl 49 ist eine klare Nummer 2 und hat seine Qualitäten in Man-Coverage, musste jedoch zuletzt zu häufig gegen Nummer-1-Receiver ran, was problematisch war. © getty 13/16 RICHARD SHERMAN - Cornerback (San Francisco 49ers): Bringt große Erfahrung mit, vor allem stark in Zone Coverage. Braucht mit abnehmendem Speed aber das richtige System, um zur Geltung zu kommen. © getty 14/16 SAMMY WATKINS - Wide Receiver (Kansas City Chiefs): Immer noch mit sehr guten Händen und guter Übersicht gesegnet. Hat aber nicht mehr den Speed von früher. Als Nummer 2 oder 3 in einer Offense aber sicher noch wertvoll. © getty 15/16 XAVIER RHODES - Cornerback (Indianapolis Colts): Hat nach schwachem Jahr in Minnesota in Indy seinen Markt resettet. Allerdings stellt sich die Frage, ob das eine Eintagsfliege war oder er nun wieder ein besserer Corner ist. © getty 16/16 ANTONIO BROWN - Wide Receiver (Tampa Bay Buccaneers): Immer noch ein exzellenter Route-Runner, der sehr beweglich ist und Coverages jeglicher Art schlagen kann. Doch bleibt der Skandalprofi so ruhig wie in TB mit Brady?

An Tag 4 wiederum fand Wide Receiver Will Fuller sein neues Team in Miami, das zudem mit Matt Skura einen neuen Center präsentierte. Stichwort Center: Die Patriots einigten sich in der Nacht mit David Andrews auf einen neuen Vierjahresvertrag.

Tag 5 brachte uns schließlich einen langfristigen Deal für Justin Simmons bei den Denver Broncos, während JuJu Smith-Schuster überraschend bei den Steelers verlängerte, wenn auch nur um ein Jahr. Später verlängerte auch noch Running Back Chris Carson bei den Seattle Seahawks und der zweitbeste Safety auf dem Markt, Anthony Harris, schloss sich den Philadelphia Eagles an.

Free Agency 2021: Das sind die bisherigen Top-Deals: