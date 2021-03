NFL Free Agency: Diese Spieler haben bereits den Franchise Tag erhalten

Die Free Agency in der NFL steht kurz bevor. Bereits jetzt ist den Teams jedoch erlaubt, Leistungsträger, deren Vertrag ausgelaufen ist, per Franchise Tag für ein weiteres Jahr unter Vertrag zu nehmen. Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers hat bei Wide Receiver Chris Godwin bereits zugeschlagen.

Godwin, der in der abgelaufenen Saison aufgrund von Verletzungsproblemen nur zwölf Spiele der Regular Season absolvieren konnte (840 Yars, 7 TDs), glänzte in der Postseason mit insgesamt 16 Catches. 2019 kam er auf 1.333 Receiving Yards, kein Wunder also, dass die Bucs ihn nicht abgeben wollen.

Unter dem Franchise Tag würde Godwin Stand jetzt 16,5 Millionen Dollar Jahresgehalt kassieren, beide Seiten haben aber weiterhin eine langfristige Vertragsverlängerung im Blick.

Mit den Safeties Justin Simmons (Denver Broncos) und Marcus Maye (New York Jets) bleiben zwei Defensiv-Asse bei ihren bisherigen Teams: Dabei laufen die Verhandlungen von Maye mit den Jets allerdings schlecht, sein Berater kritisierte das Team unlängst sogar auf Twitter. Simmonds, Pro-Bowler in der vergangenen Saison, wird zum zweiten Mal in Folge unter dem Franchise Tag spielen.

Mit Cam Robinson (Left Tackle, Jacksonville Jaguars), Taylor Moton (Right Tackle, Carolina Panthers) und Brandon Scherff (Guard, Washington Football Team) wurden zudem bislang drei Lineman durch das Franchise Tag gebunden.

Eine Überraschung gibt es dagegen bei Kenny Golladay: Der Wide Receiver von den Detroit Lions wird kein Franchise Tag erhalten. Das sagte ihm das Team laut ESPN am Dienstag. Damit wird sich der 27-Jährige, der 2017 von den Lions gedraftet worden war und in den letzten drei Jahren zweimal die 1.000-Yard-Marke knackte, ein neues Team suchen.

NFL: Spieler unter dem Franchise Tag

Spieler Team Position Gehalt 2021 (Dollar) Justin Simmons* Denver Broncos Safety 13.729.000 Taylor Moton Carolina Panthers Offensive Lineman 14.507.000 Cam Robinson Jacksonville Jaguars Offensive Lineman 14.507.000 Brandon Scherff* Washington Football Team Offensive Lineman 18.036.000 Marcus Maye New York Jets Safety 10.496.000 Chris Godwin Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver 16.500.000

*) Spieler erhält den Tag zum zweiten Mal in Serie und somit 120 Prozent seines Vorjahresgehalts.