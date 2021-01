College Football Finale: Alabama - Ohio State: Ort, Datum, Termin, TV-Übertragung

Das Finale im College Football steht bald an. Im Endspiel treffen dabei Alabama Crimson Tide und den Ohio State Buckeyes aufeinander. Hier erfahrt Ihr alle Informationen zu Ort, Datum, Termin und TV-Übertragung des Events.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue damit das Playoff-National-Championship-Game live und in voller Länge!

College Football Finale: Alabama - Ohio State: Ort, Datum, Termin

Das Finale im College Football zwischen Alabama Crimson Tide und den Ohio State Buckeyes findet in der Nacht von Montag auf Dienstag statt. Konkret beginnt das Duell am Dienstag (12. Januar) um 2 Uhr. Das Endspiel wird im Hard Rock Stadium in Miami Gardens (Florida) ausgetragen.

College Football Finale: Alabama - Ohio State: TV-Übertragung

In Deutschland gibt es gleich mehrere Anbieter, die das Playoff-National-Championship-Game live und in voller Länge übertragen. ProSiebenMaxx startet bereits um 1.40 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Im Livestream bei ran.de könnt Ihr ebenfalls die Partie mitverfolgen.

© getty

Zudem bietet der Streamingdienst DAZN, der auch sämtliche Spiele der NFL live überträgt, Alabama gegen Ohio State an. Da geht die Übertragung wenige Minuten vor Kick-Off los.

US-Sportfans können mit Hilfe von DAZN neben American-Football auch Livestreams der NHL, MLB und NBA abrufen. "Das Netflix des Sports" zeigt vor allem aber auch Fußball auf höchstem Niveau. Wer unter anderem Spiele der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Europa League und Nations League sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig.

Zum Sportangebot zählen jedoch auch die Wintersportarten (Biathlon, Skispringen, Rennrodeln, Ski alpin), Wrestling, MMA, Boxen, Darts, Tennis, Handball, Rugby, Motorsport und Radsport.

Das dafür benötigte Abonnement kostet nach einem Gratismonat pro Monat 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Mit dem Jahresabo spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo Kosten von rund 24 Euro.

Alabamas DeVonta Smith gewinnt Heisman Trophäe

Alabamas Wide Receiver DeVonta Smith hat die Heisman Trophäe gewonnen und ist damit zum besten College-Spieler des Jahres gewählt worden. Besonders beeindruckend macht diese Leistung, dass seit fast drei Jahrzehnten kein Wide Receiver mehr diese individuelle Auszeichnung bekam.

Im Playoff-National-Championship-Game gegen Ohio State hat Smith zudem die Chance, den All-Time-Touchdown-Reception-Rekord (20) in der FBS, der erst in der vergangenen Saison von LSU-Receiver Ja'Marr Chase aufgestellt wurde, zu brechen.

Mahomes und Rodgers dominieren - Wilson rutscht ab: Das Playoff-Quarterback-Ranking © getty 1/16 Die Regular Season ist vorbei, die Playoffs sind da - SPOX-Redakteur Adrian Franke zieht sein finales Quarterback-Fazit! Wer konnte seit dem letzten Ranking klettern, wer fällt? Wie lassen sich die 14 Playoff-Starter einordnen? © getty 2/16 Als Basis dienen sowohl Advanced Stats, als auch Live-Eindrücke. Abgebildet werden soll primär, wo die 14 Starter aktuell stehen - und was man dementsprechend in der Postseason erwarten kann. © getty 3/16 14. Alex Smith, Washington: Man könnte diskutieren, ob Heinicke Washington die bessere Chance gibt. Smith hat eine gewisse Baseline, weil er als Game-Manager wenige gravierende Fehler macht. Aber ansonsten ist er massiv limitiert, in jeder Hinsicht. © getty 4/16 13. Mitch Trubisky, Bears: Profitiert von den offensiven Umstellungen und als Runner kann er ein kleiner X-Faktor sein. Aber Trubisky spielt noch immer nicht gut, und sobald die Grundstruktur der Offense nicht greift, wird das auch schnell deutlich. © getty 5/16 12. Jared Goff, Rams: Die erste Frage lautet: Spielt Goff? Und wie limitiert wird er sein? Selbst wenn er bei 100 Prozent ist - Goff spielt keine gute Saison. Er verfehlt zu viele Würfe, macht zu viele Fehler, wackelt in klaren Passing-Situationen. © getty 6/16 11. Ben Roethlisberger, Steelers: Wie viel vertikale Elemente bekommen wir von Big Ben in den Playoffs? Der Arm ist noch da, aber die generelle Konstanz als Passer ist überschaubar, genau wie die Accuracy kurz und vor allem im Intermediate-Level. © getty 7/16 10. Philip Rivers, Colts: Zuletzt kamen sie einige Male wieder, die Aussetzer, die ein Spiel kippen lassen können. Vor allem wenn die O-Line wackelt. Weitestgehend aber spielt er eine gute Game-Manager-Saison mit verlässlich einigen Big Plays jede Woche. © getty 8/16 9. Drew Brees, Saints: Wie viel hat Brees in seinen wohl letzten Spielen noch im Tank? Die Accuracy ist noch immer da. Die Armstärke bleibt überschaubar und der Ball kommt so auch mal zu spät. Zuletzt spielte er nach der Verletzung auch vorsichtiger. © getty 9/16 8. Baker Mayfield, Browns: Dank einer tollen Line und einer schematisch starken Struktur hat Mayfield eindrucksvoll die Kurve bekommen. Verteilt den Ball gut, hat sich aber auch als Pocket-Passer deutlich verbessert. Sehr gut auch gegen den Blitz. © getty 10/16 7. Lamar Jackson, Ravens: Als Passer bleiben Fragezeichen, was auch, aber nicht nur an den Umständen liegt. Aber als Runner und Scrambler wirkt Jackson inzwischen wieder unfassbar explosiv. Das macht ihn zu einem der größten individuellen X-Faktoren. © getty 11/16 6. Russell Wilson, Seahawks: Aktuell fällt es Defenses zu leicht, Zugriff auf Wilson zu bekommen und ihm die vertikalen Plays zu nehmen. Dann macht er auch Fehler in der Pocket. Mit seiner Athletik und seinem Arm kann er kreieren - auch in den Playoffs? © getty 12/16 5. Ryan Tannehill, Titans: Spielt auf sehr hohem Level. Play Action und Play-Designs helfen, aber auch aus der Pocket gibt Tannehill der Offense eine enorme Explosivität. Aber: Steht er unter Druck, geht es nach wie vor zu schnell zu deutlich bergab. © getty 13/16 4. Tom Brady, Buccaneers: Hatte ein kleines Tief, das scheint jetzt überwunden. Der Deep Ball sah zuletzt richtig gut aus, Brady attackiert aggressiv und ihn zu blitzen ist zunehmend riskanter. Einzig direkter Pressure bleibt ein Problem. © getty 14/16 3. Josh Allen, Bills: Allen hat es geschafft, sein gutes Kurzpassspiel mit einem merklich verbesserten vertikalen Passspiel und konstanterer Accuracy zu verbinden. Spielt extrem gut aus der Pocket und macht viel weniger Fehler, auch unter Druck. © getty 15/16 2. Patrick Mahomes, Chiefs: Wenn man eine Sache kritisieren will, dann ist es Mahomes' Tendenz, sich häufiger tief in die Pocket fallen zu lassen. Ansonsten bleibt er der gefährlichste Big-Play-QB und ist quasi nicht zu blitzen. © getty 16/16 1. Aaron Rodgers, Packers: Im Moment ist es schlicht schwer, Schwächen in Rodgers' Spiel zu finden. Sicher wackelte er hier und da gegen Druck - wie jeder Quarterback. Aber er spielt die Offense konstant, trifft vertikal fast alles und kreiert selbst.

College Football: Alle Sieger seit 2014 im Überblick

Seit der Änderung des Modus im Jahr 2014, als die Bowl Championship Series durch ein Playoff-System ersetzt wurde, gab es bisher vier Sieger. 2014 gewann Ohio State gegen Oregon. Damals holte sich der jetzige Dallas-Cowboys-Runningback Ezekiel Elliott die MVP-Trophäe als Offensivspieler. Ohio States Kontrahent im diesjährigen Finale aus Alabama holte 2015 und 2017 den Titel.