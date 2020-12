NFL Week 15 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 15

Die Buffalo Bills und Green Bay Packers eröffnen Woche 15 in zwei Samstagsspielen und wollen ihre gute Playoff-Position untermauern. Tua Tagovailoa kämpft am Sonntag gegen den Rookie-Fluch von Bill Belichick, die Vikings und Bears im direkten Duell ums Überleben. Den Ravens gehen die Cornerbacks aus und Drew Brees feiert im Spiel der Woche sein Comeback. Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen.

NFL: Week 15 Previews

Brees gibt sein Comeback - Alex Smith und zwei Star-Receiver fallen aus. Die Verletzungs-Übersicht vor Woche 15.

Denver Broncos (5-8) - Buffalo Bills (10-3) (Sa., 22.30 Uhr LIVE AUF DAZN)

Nach dem überzeugenden Sieg gegen die Steelers in der Vorwoche scheint die Division so gut wie in der Tasche, der Blick richtet sich bei den Bills somit klar auf Platz zwei in der AFC. Dafür müsste ein Sieg gegen die Broncos her. Auf dem Papier eine klare Sache, allerdings präsentierte sich Josh Allen in der ersten Halbzeit gegen Pittsbugh durchaus wacklig, zudem ist die Broncos-Defense eine der positiven Überraschungen der laufenden Saison.

A propos Überraschungen: Gegen die Panthers überzeugte Drew Lock mit seinem vielleicht besten Spiel in der NFL überhaupt. Lock warf vier Touchdowns und blieb ohne Interceptions. Im Saisonendspurt wird der 24-Jährige diese Form bestätigen müssen. Der einstige Zweitrundenpick scheint in Denver nicht unumstritten. Wackelt er erneut, könnte er im Sommer einen echten Konkurrenten im QB-Raum erhalten.

Denver bangt derweil noch um seine Running Backs Melvin Gordon und Phiipp Lindsay. Sollten beide nicht spielen können, würde Royce Freeman wohl den Großteil der Carries erhalten.

Auf Seiten der Bills wird John Brown weiter ausfallen. Der Wide Receiver laboriert weiter an einer Knöchelverletzung. Stefon Diggs, Cole Beasley und Gabriel Davis spielten in seiner Abwesenheit allerdings mehr als nur ordentlich, gegen eine verletzungsgeplagte Secondary könnten sie in Denver ihr nächstes starkes Spiel machen.

Green Bay Packers (10-3) - Carolina Panthers (4-9) (So., 2.15 Uhr LIVE AUF DAZN)

Green Bay winkt die Playoff-Bye-Week. Durch die überraschende Pleite der Saints mit Taysom Hill gegen die Eagles können die Packers Platz eins in der NFC nun aus eigener Kraft verteidigen. In den verbleibenden drei Spielen trifft das Team auf die Panthers, Titans und Bears. Kein leichtes, aber ein machbares Programm.

Gegen Carolina wird zudem Aaron Rodgers sein nächstes herausragendes Spiel machen wollen. Der 37-Jährige spielt in dieser Saison in absoluter MVP-Form, mit drei starken Auftritten zum Abschluss der Spielzeit könnte er sich den Titel zum dritten Mal in seiner Karriere sichern.

Die Panthers haben offensiv derweil mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen. Christian McCaffrey fällt wohl weiter aus, zudem steht hinter dem Einsatz von Russell Okung noch ein Fragezeichen. Das ist besonders problematisch, da dessen Backup Dennis Daley ebenfalls ausfällt. Auch Curtis Samuel ist angeschlagen.

Ohne McCaffrey fällt die Aufgabe, die größte Schwäche der Packers auszunutzen, somit Mike Davis zu. Green Bay hatte in dieser Saison immer wieder Probleme gegen den Run, Davis war eine der positiven Überraschungen 2020. Hier könnten die Panthers ansetzen.

Miami Dolphins (8-5) - New England Patriots (6-7) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Vier Turnover und drei Interceptions forcierte Miami gegen die beste Offense der NFL - und verlor dennoch relativ deutlich. Trotz einer Bilanz von acht Siegen bei fünf Niederlagen drohen die Dolphins nun die Playoffs zu verpassen. Das Team trifft in den letzten drei Saisonspielen auf die Patriots, Raiders und Bills - und benötigt wohl mindestens zwei Siege aus diesen Spielen.

Somit lastet auch Druck auf den Schultern von Tua Tagovailoa. Der Rookie spielte in der Vorwoche gegen die Chiefs gut und hat in der NFL bislang neun Touchdowns bei nur einer Interception geworfen. Die Patriots sind allerdings ein harter Test für Tua. Bill Belichicks Defenses sind geradezu legendär gut gegen Rookie-Quarterbacks, erst vor zwei Wochen ging Justin Herbert gegen New Englands Defense unter.

Die Patriots haben derweil eindeutige Probleme auf der anderen Seite: In der Offense sind die Defizite durch den ligaweit wohl schwächsten Receiving Corps mittlerweile nicht mehr zu übersehen. In den vergangenen drei Spielen warf New England zusammengerechnet für gerade mal etwas mehr als 250 Receiving Yards.

Somit steht auch Cam Newton besonders unter Druck. Der 31-Jährige spielt um seine Zukunft als NFL-Starter. Die Statistiken sehen übel aus, sind in großen Teilen aber auch den personellen Problemen in New Englands Offense geschuldet. Mit den Dolphins trifft Newton nun auf eine der gefährlichsten Secondaries der NFL. Er wird sich besser präsentieren müssen als gegen Jalen Ramsey und Co. in der Vorwoche.

Dallas Cowboys (4-9) - San Francisco 49ers (5-8) (So., 19.00 Uhr)

Zwei Teams, die als Mitfavoriten in die Saison starteten - und krachend scheiterten. Beide Franchises hatten unter enormem Verletzungspech zu leiden, beide verloren ihren Starting Quarterback für den Großteil der Saison, bei Dallas fielen Schlüsselspieler in der Offensive, bei San Francisco in der Defensive Line aus. Was ein entscheidendes Spiel im NFC-Playoff-Rennen hätte werden können, hat somit keinerlei Einfluss mehr auf die Postseason-Plätze.

Bei den Cowboys ist Dalton ein weiterer Quarterback, der um seine Zukunft in der NFL spielt. Die Red Rifle hat bewiesen, dass sie eine Offense immer noch solide umsetzen kann. Das sollte im kommenden Sommer mindestens für einen guten Backup-Posten genügen. Mit drei guten Spielen zum Saisonabschluss vielleicht sogar für mehr.

Die Niners haben derweil nach wie vor mit Verletzungsmeldungen zu kämpfen. Jimmy Garoppolo und George Kittle kehren auch in dieser Woche nicht ins Team zurück und fehlen womöglich noch den Rest der Saison. Zudem wird Deebo Samuel mal wieder ausfallen. Der Wide Receiver war neben Brandon Aiyuk zuletzt die einzige wirklich gefährliche Waffe in der Offense der Niners.

Sorgen um ihren Job müssen sich beide Coaches trotz der enttäuschenden Saison wohl nicht machen. Kyle Shanahan sitzt fest im Sattel, Mike McCarthy bekam zuletzt von Stephen Jones das Vertrauen ausgesprochen. Auf Seiten der 49ers kann sich Defensive Coordinator Robert Saleh womöglich sogar für eine mögliche Anstellung als Head Coach empfehlen.

Washington Football Team (6-7) - Seattle Seahawks (9-4) (So., 19.00 Uhr)