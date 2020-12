NFL Recap: Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers 27:30 - Chargers gewinnen Overtime-Krimi gegen Mariotas Raiders – Herbert historisch

Die Los Angeles Chargers haben das Thursday Night Game bei den Las Vegas Raiders durch ein dramatisches Finish in der Overtime mit 30:27 für sich entschieden (hier geht's zu den Highlights). Justin Herbert spielte einmal mehr herausragend und stellte einen Rekord ein. Die Raiders fallen im Playoff-Rennen durch ihre Niederlage weit zurück.

Es war das passende Ende eines dramatischen Spiels: Zwei Minuten vor Spielende in der Overtime setzte Herbert (22/32, 314 YDS, 2 TD, 4 ATT, 14 YDS, TD) von der Ein-Yard-Linie zu einer Quarterback-Sneak an, verlor den Ball allerdings aus den Händen. Nur durch Glück landete das Leder in den Händen eines Chargers-Spielers. Herbert konnte im anschließenden Spielzug erneut zu einer Sneak ansetzen, erreichte die Endzone und erzielte damit den entscheidenden Touchdown zum Sieg der Gäste.

Zuvor waren die Raiders zum Auftakt der Overtime über 14 Plays bis an die Drei-Yard-Linie der Chargers marschiert, verpassten dort aber den spielentscheidenden Touchdown und mussten ein Field Goal schießen. Kurz darauf brachte Herbert einen 53-Yard-Pass auf Jalen Guyton (4 REC, 91 YDS, ATT, 4 YDS) an und führte Los Angeles in dem Krimi doch noch zum Sieg.

Bei den Gastgebern stand dabei für drei Viertel und die Overtime Marcus Mariota (17/28, 226 YDS, TD, INT, 9 ATT, 88 YDS, TD) als Quarterback auf dem Feld. Starter Derek Carr (3/5, 53 YDS) hatte sich bei einem Scramble im ersten Viertel am Oberschenkel verletzt. Wie lange der 29-Jährige ausfallen wird, ist aktuell noch nicht absehbar.

Angeführt von einem überragenden Herbert, der durch die Luft zunächst nicht zu stoppen war und seine ersten neun Pässe allesamt an den Mann brachte, gingen die Chargers bei ihrem ersten Drive durch einen Touchdown von Hunter Henry (5 REC, 65 YDS, TD) mit 7:0 in Führung. Nach einem Field Goal fand Mariota im zweiten Viertel allerdings Darren Waller (9 REC, 150 YDS, TD) mit einem 35-Yard-Pass an der linken Seitenlinie zur ersten Führung für Las Vegas. Die Chargers setzen lange mit wenig Erfolg auf ihr Laufspiel, erst eine Minute vor der Pause durfte Herbert die Zügel der Offense voll übernehmen und warf prompt einen 26-Yard-Touchdown-Pass auf Tyron Johnson (3 REC, 61 YDS, TD).

NFL: Chargers verschießen zwei Field Goals

Nach kurzen Touchdown-Runs bei langen Drives von Josh Jacobs (26 ATT, 76 YDS, TD, 3 REC, 38 YDS) und Kalen Ballage (8 ATT, 11 YDS, TD) sorgte Mariota sechs Minuten vor dem Ende mit einem Rushing Touchdown für den Ausgleich. Dann wurde es wild: Chargers-Kicker Michael Badgley (1/3 FG, 3/3 XP) verschoss zunächst ein Field Goal aus 47 Yards Entfernung, dann warf Mariota nahe der gegnerischen Red Zone eine böse Interception - nur damit Badgley im Anschluss auch noch ein Field Goal aus 51 Yards verschießen konnte.

Die Raiders versuchten anschließend noch ein 65-Yard-Field-Goal, konnten dabei allerdings den Snap nicht richtig kontrollieren. In der Overtime erhielt Las Vegas schließlich zuerst den Ball, konnte den Sack trotz eines langen Drives jedoch nicht zu machen. Herbert entschied das Spiel schließlich doch noch für Los Angeles.

Die Chargers treffen in der kommenden Woche auf die Denver Broncos und spielen zum Abschluss der Saison gegen den amtierenden Champion, die Kansas City Chiefs. Chancen auf die Playoffs hat L.A. nicht mehr. Die Raiders müssen in den verbleibenden Saisonspielen noch bei den Miami Dolphins und den Broncos ran, sind nach ihrer vierten Niederlage in den letzten fünf Spielen nun aber auf gehörig Schützenhilfe im Playoff-Rennen in der AFC angewiesen.

Las Vegas Raiders (7-7) - Los Angeles Chargers (5-9)

Raiders vs. Chargers - die wichtigsten Statistiken

Mit seinen zwei Touchdown-Pässen in der ersten Halbzeit hat Justin Herbert Baker Mayfields Rookie-Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in einer Saison eingestellt. Herbert steht nun bei 27 Touchdown-Pässen, mit einem weiteren Pass in den letzten beiden Saisonspielen würde er somit zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Der denkbar knappe Erfolg der Chargers markiert den ersten Sieg in der eigenen Division seit neun Spielen. In der laufenden Saison hatte Los Angeles alle drei Spiele in der AFC West verloren, im Vorjahr waren die Chargers zudem in allen sechs Spielen gegen die Chiefs, Raiders und Broncos sieglos geblieben.

Herbert verbuchte in dem Spiel 23,7 EPA (Expected Point Added), so viele wie noch nie zuvor in der Karriere des Rookie-Quarterbacks. Herberts 11 EPA unter Druck waren zudem der beste Wert aller Quarterbacks in der laufenden Saison.

Der Star des Spiels: Justin Herbert (Quarterback, Los Angeles Chargers)

Herbert spielte eine nahezu perfekte erste Hälfte und brachte immer wieder lange Bälle durch die Luft an. Die Raiders fanden keinerlei Antwort auf den jungen Quarterback, der einzig durch das Playcalling seiner eigenen Coaches, die stur am wenig erfolgreichen Laufspiel festhielten, ausgebremst werden konnte. In der zweiten Halbzeit durfte Herbert dann noch weniger werfen, führte sein Team mit einem 53-Yard-Pass auf Jalen Guyton und einer Quarterback-Sneak zum entscheidenden Touchdown in der Overtime aber dennoch zum Sieg.

Der Flop des Spiels: Trayvon Mullen (Cornerback, Las Vegas Raiders)

Ganz übler Auftritt des Raiders-Cornerbacks. Mullen wirkte nie wirklich auf der Höhe, die Chargers konnten ihn beständig und erfolgreich attackieren. Der 23-Jährige ließ zu Beginn des Spiels schnell drei Catches zu, verteidigte im Cover 2 vor der Pause bei zwei Plays in Folge nicht tief genug und beging ganze vier Strafen, darunter unter anderem eine Pass Interference in der eigenen Endzone, sodass Los Angeles einen Touchdown von der Ein-Yard-Linie erzielen konnte, sowie eine weitere Pass Interference beim spielentscheidenden Overtime-Drive der Chargers.

Analyse: Raiders vs. Chargers - die Taktiktafel