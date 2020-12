NFL Recap: New York Giants vs. Cleveland Browns 6:20 - Solide Vorstellung reicht Browns zum klaren Sieg

Die Cleveland Browns haben ihre Playoff-Chancen beim 20:3-Sieg über die New York Giants in New Jersey gewahrt. Während sich die Browns auf ihre bewehrten Mittel verließen, gelang den Giants in keiner Phase des Spiels sonderlich viel. (Die Highlights zum Spiel findet Ihr hier!)

Beide Teams begannen ohne Punkte trotz vielversprechender Drives. Die Giants entschieden sich an der 8-Yard-Linie der Browns für ein Fake-Field-Goal mit einem Pass von Holder und Punter Riley Dixon, der sein Ziel aber verfehlte. Im Gegenzug spielten auch die Gäste einen vierten Versuch in der gegnerischen Hälfte aus und wurden ebenfalls gestoppt.

Auch in ihrem zweiten Drive erreichten die Giants die Red Zone, begnügten sich dieses Mal jedoch mit einem Field Goal. Im Gegenzug fand Baker Mayfield Austin Hooper in der Endzone zur erst eigenen Führung. Und nachdem die Gäste New York noch ein zweites Mal in der Red Zone gestoppt hatten, fand Mayfield auch noch Jarvis Landry für einen Touchdown. Pausenstand: 13:3.

Auch nach dem Break spielten eigentlich nur die Browns, die zu Beginn des vierten Viertels durch einen kurzen TD-Lauf von Nick Chubb die Führung weiter aufbauten. New York verkürzte nochmal per Field Goal, viel mehr war jedoch nicht mehr drin.

New York Giants (5-9) - Cleveland Browns (10-4)

Giants vs. Browns - die wichtigsten Statistiken

Chubbs Touchdown war sein zehnter in dieser Saison. Das bedeutet für den Running Back ein neues Career High in seinen drei Jahren NFL.

Bemerkenswert: Insgesamt wurden drei 4th Downs ausgespielt - allesamt ohne Erfolg. Bei 3rd Down wiederum waren beide recht erfolgreich. Die Browns verwerteten 9/12 dritte Versuche, die Giants immerhin 5/11.

Erstmals seit 2010 haben die Browns nun mindestens 10 Spiele in einer Saison gewonnen.

Der Star des Spiels: Baker Mayfield (Browns)

Mayfield legte eine blitzsaubere Vorstellung hin und machte kaum Fehler. Er fühlte sich sichtlich wohl innerhalb des Systems, fand stets den offenen Receiver und brachte sein Team immer wieder in Position für weitere Punkte.

Der Flop des Spiels: Defensive Front der Giants

Die Giants haben ein klares Defizit im Pass Rush. Das wurde auch in dieser Partie deutlich. Die Giants schafften nur einen Sack gegen Mayfield und berührten ihn ansonsten nicht mal. Dass sie auch das Laufspiel nur bedingt stoppten, machte die Vorstellung der Defense als Ganzes freilich nicht besser.

Analyse: Giants vs. Browns - die Taktiktafel