NFL Week 5 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 5

Woche 5 in der NFL steht an. Joe Burrow steht im AFC-North-Duell einer gefährlichen Defense gegenüber, während die Texans in ihr erstes Spiel nach der O'Brien-Ära gehen. In New York und Washington starten neue Quarterbacks, Kyle Shanahan erhält endlich seine Waffen zurück. Und: In Cleveland steigt ein Mini-Topspiel. Bei DAZN könnt Ihr wie jede Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen!

Das Verletzungs-Update vor Week 5: Wer ist fraglich? Wer fällt aus? Die Übersicht.

NFL Preview Week 5

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals (So., 19.00 Uhr live auf DAZN)

Die Ravens gehen mit einem kleinen Fragezeichen auf der Quarterback-Position in das Spiel: Lamar Jackson konnte unter der Woche zweimal nicht trainieren, ihn setzten sowohl eine Knieverletzung als auch Magenprobleme außer Gefecht. Jackson soll spielen können, doch ist er bei 100 Prozent? Bislang präsentierte sich der 23-Jährige noch nicht in seiner MVP-Form, geht er angeschlagen in das Spiel, dürfte ihm das nicht helfen.

Eine gute Nachricht derweil für Baltimore: Left Tackle Ronnie Stanley kehrt nach einwöchiger Pause wohl zurück. Können die Ravens mit ihm die vielleicht größte Schwäche der Bengals, die Run-Defense, attackieren? Das Laufspiel sollte Baltimores Stärke sein, allerdings feiert bei Cincinnati wohl auch Defensive Tackle Geno Atkins sein Saisondebüt, er dürfte der Defensive Line der Bengals einen benötigten Boost verleihen.

Auf der Gegenseite steht die Pass-Protection der Bengals im Fokus: Bislang präsentierte sich die Offensive Line des Teams in dieser Hinsicht desolat, durch seine Stärke im Kurzpassspiel konnte Joe Burrow diese Schwäche aber zumindest zeitweise überspielen. Die Ravens sind im individuellen Pass-Rush bislang nicht besonders stark, punkten aber mit exotischen Blitz-Paketen. Kann Burrow erneut überzeugen und diesen erfolgreich kontern?

Nach seinem mit Abstand besten Saisonspiel inklusive Auszeichnung zum Spieler der Woche dürfte Joe Mixon an seine starke Leistung anknüpfen wollen. Der Running Back geht wohl etwas angeschlagen ins Spiel, wird aber auflaufen können. Antonio Gibson hatte in der Vorwoche ein gutes Spiel gegen Baltimore, Patrick Queen ist zwar athletisch, in seinen bisherigen Auftritten zahlte der Rookie-Linebacker der Ravens jedoch auch mehrfach Lehrgeld.

Houston Texans - Jacksonville Jaguars (So., 19.00 Uhr)

Für die Texans steht das erste Spiel nach der Bill-O'Brien-Ära an. Inwiefern macht sich dessen Abgang so kurzfristig bemerkbar? Tim Kelly bleibt der Offensive Coordinator und übernimmt wieder das Playcalling. Bislang gelangt Houston - mit Ausnahme von Plays über die individuelle Klasse von Watson - offensiv fast nichts, kann das gegen die Jaguars besser werden?

Brandin Cooks, vor der Saison für einen Zweitrundenpick aus Los Angeles gekommen, verzeichnete gegen Minnesota null Catches, insgesamt ist das Receiving Corps ohne DeAndre Hopkins bislang eine Enttäuschung. Die Secondary der Jaguars ist allerdings anfällig, zudem droht Rookie-Cornerback C.J. Henderson auszufallen.

Die Offensive Line der Texans präsentierte sich bislang äußert wacklig, gegenüber dem Vorjahr machte die Unit einen klaren Schritt zurück. Der Pass-Rush der Jaguars ist allerdings wenig gefährlich, erst Recht wenn Josh Allen tatsächlich ausfallen sollte. Dass Watson zu viele Sacks einsteckt, ist bekannt. Ein überzeugendes Spiel der Offensive Line wäre somit auch für den jungen Quarterback sehr wichtig.

Auf der Gegenseite steht derweil die Run-Defense der Texans im Fokus. Ohne D.J. Reader wirkt Houston hier komplett überfordert, kein Team ließ über die ersten vier Wochen mehr Rushing Yards zu. Jaguars-Rookie James Robinson spielt bislang eine überraschend starke Saison, er könnte ein weiteres starkes Spiel haben.

Atlanta Falcons - Carolina Panthers (So., 19.00 Uhr)

Die Defense der Falcons ist mies, das kann man nach vier Spielen nicht anders formulieren. Insbesondere die Secondary ist bislang eine echte Schwäche, nun fällt obendrein auch noch Damontae Kazee bis zum Saisonende aus. Gegen die Panthers steht der Defense wohl ein weiterer langer Nachmittag bevor: Die Offense rund um Teddy Bridgewater präsentiert sich, angeführt von Robby Anderson, auch ohne Christian McCaffrey bislang gut. Kann die Rückkehr von A.J. Terrell auf Seiten der Falcons wenigstens ein bisschen helfen?

Das vielleicht noch größere Problem in Atlanta ist aber ohnehin: Die Offense, eigentlich die große Stärke des Teams, sieht aktuell nicht wirklich nach mehr als Durchschnitt aus. Dirk Koetters Unit tritt bislang zu statisch auf. Gegen eine wacklige Secondary, in der obendrein auch noch Eli Apple fehlen wird, müssen Matt Ryan und Co. einen Schritt nach vorne machen.

Wenig hilfreich allerdings: Julio Jones droht aufgrund von Oberschenkelproblemen auszufallen. Der Star-Receiver laboriert bereits seit Wochen an der Verletzung. Atlanta muss vorsichtig sein, Oberschenkelverletzungen können durchaus hartnäckig sein.

Das Problem: Für die Falcons geht es bereits jetzt schon um alles. Die fünfte Niederlage im fünften Spiel würde das Playoff-Aus des Teams nach nur einem Monat wohl schon besiegeln. Es ist ein Must-Win-Game für Atlanta - und auch für Head Coach Dan Quinn? Verlieren die Falcons, zumal zuhause, auch noch gegen die Panthers könnte der seit der letzten Saison angezählte Coach fliegen.

Kansas City Chiefs - Las Vegas Raiders (So., 19.00 Uhr)