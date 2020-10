NFL - News: Neuer Corona-Fall bei den New England Patriots - Spiel gegen Denver Broncos abgesagt

Nach einem neuerlichen Corona-Fall bei den New England Patriots ist das Spiel am Montag zwischen den Pats und den Denver Broncos abgesagt worden. Das teilte die NFL am Sonntagmittag mit.

"Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit dem medizinischen Fachpersonal getroffen, um die Gesundheit der Spieler, Trainer und aller Beteiligten am Spieltag sicherzustellen", heißt es in einem Statement der Liga. Wann das Spiel der Patriots gegen die Broncos nachgeholt wird, ist noch unklar. Laut ESPN soll das Duell am kommenden Sonntag ausgetragen werden.

Nachdem in Stephon Gilmore vergangene Woche im Anschluss an die 10:26-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs der nächste Patriots-Spieler positiv auf das Virus getestet worden war, wurde die Partie gegen Denver zunächst von Sonntag auf Montag verschoben.

Vor dem Spiel gegen die Chiefs war Patriots-Quarterback Cam Newton positiv getestet worden und konnte in der Folge nicht gegen den Super-Bowl-Champion antreten. Newton wurde zunächst von Brian Hoyer vertreten, der im dritten Viertel nach vielen Fehlern durch Jarrett Stidham ersetzt wurde.

Nach dem positiven Test vom Sonntag ist auch das Trainingsgelände der Patriots wieder geschlossen worden. Gleiches gilt für die Tennessee Titans, die nun mittlerweile 24 positive Coronatests bei Spielern und Mitarbeitern zu verzeichnen haben. Die Titans sollen in der Nacht auf Mittwoch gegen die Buffalo Bills antreten.