Kader-Cutdown-Tag im Live-Ticker: Welche Stars müssen gehen?

Wer muss gehen, wer wird getradet - und was passiert mit Jadeveon Clowney?

14.29 Uhr: Eine andere große Frage dieses Wochenendes ist: Was passiert mit Jadeveon Clowney? Der einstige Nummer-1-Overall-Pick hat bekanntermaßen nach wie vor kein neues Team, die Gerüchte häufen sich aber - eine Entscheidung ist wohl nahe. Die Titans haben bereits bestätigt, dass sie ein Angebot abgegeben haben, mehrere Reporter vermelden aber, dass die New Orleans Saints gerade in die Pole Position rutschen. Passend dazu: Clowney war offenbar gestern mit Saints-Coach Sean Payton beim gemeinsamen Abendessen...

14.15 Uhr: Eine weitere News aus der Nacht: Die Miami Dolphins trennen sich aller Voraussicht nach von Josh Rosen. Das zumindest melden das NFL Network und ESPN übereinstimmend. Offiziell ist der Move noch nicht - nicht auszuschließen, dass die Dolphins auf diesem Wege versuchen, über die nächsten Stunden noch einen Rosen-Trade in die Wege zu leiten. So könnte Miami zumindest einen Late-Round-Pick zurück erhalten. Die Dolphins hatten Rosen während des 2019er Drafts für einen Zweitrunden-Pick aus Arizona geholt, als die Cardinals mit dem First Overall Pick Kyler Murray gedraftet und Rosen so nach einem Jahr abgesägt hatten.

Die Entscheidung, Rosen jetzt gehen zu lassen, spricht auch dafür, dass die Dolphins auch kurzfristig optimistisch bei Tua Tagovailoa sind. Der Rookie-Quarterback, der von einer schweren Verletzung zurückkommen musste, wäre ohne Rosen der logische Backup, sollte Ryan Fitzpatrick ersetzt werden müssen.

14.12 Uhr: Wer gestern tagsüber nicht mit von der Partie war: Hier gibt's den gesamten Tag im Re-Live zum Nachlesen! Die wichtigsten Headlines:

Washington Football Team entlässt Running Back Adrian Peterson

New England Patriots trennen sich von Wide Receiver Mohamed Sanu

Dallas Cowboys entlassen Safety Ha Ha Clinton-Dix

Denver Broncos streichen Linebacker Todd Davis

Las Vegas Raiders entlassen Safety Damarious Randall

14.10 Uhr: Die Frist, um Spieler vom Waiver Wire für sich zu beanspruchen, endet bereits am Sonntag um 18 Uhr. Dann entstehen die vorläufigen 53er Kader und Practice Squads für die kommende Saison. Auch am Sonntagnachmittag gibt es dann hier bei SPOX im Liveticker alle Infos.

14.05 Uhr: Warum "vorläufig"? Corona-bedingt können Teams dieses Jahr 16 Spieler in ihr vergrößertes Practice Squad (gewissermaßen die Reserve zum aktiven Kader) berufen - und mit der permanenten Gefahr, die Corona mit sich bringt, werden Teams besonderes Interesse daran haben, Spieler in ihr Practice Squad zu berufen, die die Saisonvorbereitung mitgemacht haben und notfalls schnell einspringen können. Wer heute also entlassen wird, könnte ultimativ dennoch beim gleichen Team bleiben.

Aber: Alle Spieler, die entlassen werden, kommen auf die eine oder andere Art erst einmal auf den Markt: Entweder müssen sie - wenn sie weniger als vier angerechnete NFL-Saisons vorweisen können - das Waiver Wire durchlaufen, sprich jedes Team hat der Reihe nach (es gilt die Draft-Reihenfolge) die Chance, den Spieler zu beanspruchen. Macht ein Team das, muss es den Spieler allerdings in seinen 53er Kader aufnehmen und entsprechend Platz schaffen.

Oder sie werden, wenn es sich um Veterans mit zu vielen angerechneten Saisons auf dem Konto handelt, Free Agents und können selbst entscheiden, bei wem sie unterschreiben wollen.

14 Uhr: Herzlich Willkommen! Heute steht der große Kader-Cutdown-Tag auf dem Programm: Alle 32 NFL-Teams müssen bis heute Abend, 22 Uhr ihre Kader auf 53 Spieler runter gekürzt haben. Das heißt, dass pro Team etwa 20 bis 25 Spieler heute zumindest vorläufig entlassen werden. Dabei wird es fraglos auch größere Namen treffen, außerdem gibt es an diesem Tag traditionell auch gerne mal Trades - hier bekommt ihr alle Updates, Live-Analysen und alles sonstige Wissenswerte zu einem schwierigen Tag für die Teams und Spieler.

