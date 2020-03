NFL Free Agency Ticker: Alle aktuellen Entwicklungen aus der NFL im Überblick

Nach einer Woche endet der tägliche SPOX Free Agency Liveticker - auf aktuelle Informationen müsst ihr dennoch nicht verzichten: Im Ticker gibt es alle großen News, die im Laufe des Tages über die nächsten Wochen passieren, aktuell und übersichtlich.

NFL Free Agency im Ticker: Alle News im Überblick

Dieser Artikel wird stets mit den neuesten Meldungen aktualisiert.

+++ Colts verpflichten Rivers und entlassen Hoyer +++

Die Indianapolis Colts haben am Samstag die Verpflichtung von Philip Rivers perfekt gemacht, Rivers unterschreibt für ein Jahr und 25 Millionen Dollar. Im Gegenzug verkündeten die Colts die Entlassung von Veteran-Backup Brian Hoyer.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Indianapolis Vorjahres-Starter Jacoby Brissett trotz der Rivers-Verpflichtung behalten will. Allerdings beträgt Brissetts Cap Hit für 2020 21 Millionen Dollar - das wäre ein sehr teurer Quarterback-Room in Indianapolis. Hoyer derweil gilt als möglicher Kandidat für eine Rückkehr nach New England.

+++ Everson Griffen verlässt die Vikings +++

Bis zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Everson Griffen und die Minnesota Vikings doch noch wieder zueinander finden könnten. Griffen hatte zuvor die Vertragsoption gezogen und seinen Deal nach einer starken Saison aufgelöst, inzwischen teilte sein Berater mit: "Wir haben alle Gespräche mit Minnesota abgebrochen, da sie ihr Geld woanders investieren wollen und wir haben entschieden, unseren Fokus auf die Free Agency zu richten."

Da könnte man einen kleinen Shot in Richtung der Vikings vermuten: Minnesota hatte bisher in dieser Free Agency unter anderem mit seinem Fullback, Punter und Kicker verlängert. Zusätzlich hatte Safety Anthony Harris den Franchise Tag erhalten. Im Gegenzug hatten Trae Waynes, Mackensie Alexander und Xavier Rhodes das Team verlassen.

Free Agency 2020: Die wichtigsten Wechsel bisher

Detroit Lions holen Halapoulivaati Vaitai, Jamie Collins und Desmond Trufant

Las Vegas Raiders holen Cory Littleton, Nick Kwiatkoski und Marcus Mariota

Denver Broncos holen Graham Glasgow, Melvin Gordon und traden für Jurrell Casey

Free Agency 2020: Die teuersten Wechsel im Überblick