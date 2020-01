NFC Divisional Round Preview: Gelingt den Vikings der nächste Schocker?

Mit der Divisional Round gehen die Playoffs in ihre richtig heiße Phase. Im ersten Samstagsspiel hoffen die Minnesota Vikings mit den San Francisco 49ers auch den nächsten Favoriten aus dem Rennen in der NFC zu werfen. Mit den Baltimore Ravens steigt später der Titelfavorit Nummer eins ins Rennen ein. Sie empfangen die Tennessee Titans. Beide Playoff-Spiele seht ihr am Samstag ab 22.35 Uhr bei DAZN.

No. 1 San Francisco 49ers (13-3) vs. No. 6 Minnesota Vikings (10-6) (Sa., 22.35 Uhr live auf DAZN)

San Francisco 49ers: Der Weg in die Playoffs

Durch drei knappe Niederlagen mussten die 49ers bis zuletzt um ihren Status als Nummer eins in der NFC zittern. Erst in der letzten Woche, beim letzten Play des Spiels sicherte sich San Francisco den ersten Platz endgültig. Hätte Seattles Jaco Hollister den Ball nur wenige Zentimeter weiter nach vorne tragen können, wäre das Team von Head Coach Kyle Shanahan bis auf Platz fünf in der Conference abgestürzt.

Die lange so dominante Defense des Teams ließ dabei zum Saisonende hin merklich nach. Edge Defender Dee Ford fehlte mehr als einen Monat lang verletzt, auch Linebacker Kwon Alexander und Safety Jaquiski Tartt wurden schmerzlich vermisst. Nach zweiwöchiger Pause hoffen die Niners in der Divisional Round nun wieder auf mehr Explosivität in der Defense.

Minnesota Vikings: Der Weg in die Playoffs

Die Vikings hatten lange ihre Chance auf die Krone in der NFC North, eine Niederlage gegen die Packers besiegelte Minnesotas Dasein als Wildcard Team jedoch in Woche 16. Da ein Verlust des Playoff-Platzes nicht mehr möglich war, schonte Head Coach Mike Zimmer in Woche 17 seine wichtigsten Spieler.

In der Wildcard Round gelang den Vikings schließlich die große Überraschung: Dank einer herausragenden Defensive Line sowie einem gut aufgelegten Kirk Cousins setzte sich das Team gegen einen die Saints, einen der großen Favoriten aus der NFC, durch.

Die aktuelle Situation der 49ers:

Die 49ers werden gesünder und gesünder. Dee Ford soll gegen die Vikings endlich sein Comeback geben. Shanahan gab bereits zu, Ford am Ende der Regular Season noch geschont zu haben, um sicher zu gehen, dass dieser in den Playoffs bei 100 Prozent sein würde.

Auch Jaquiski Tartt und Mike Person werden aller Voraussicht nach spielen können, Kwon Alexander wurde unmittelbar vor der Deadline wieder aktiviert und kann somit sein Comeback geben. Der Linebacker war acht Wochen aufgrund eines Brustmuskelrisses ausgefallen.

Die aktuelle Situation der Vikings:

Im Mittelpunkt steht bei den Vikings derzeit Wide Receiver Adam Thielen. Der 29-Jährige zog sich im Training eine Risswunde am Bein zu, sein Einsatz ist offiziell fraglich. Thielen sprach allerdings bereits davon, alles dafür zu tun, um am Wochenende spielen zu können. Ein tatsächlicher Ausfall käme doch überraschend.

Sicher fehlen wird dagegen erneut Cornerback Mackensie Alexander. Der leidet weiterhin unter einer Knieverletzung und wird das spiel definitiv verpassen. Stefon Diggs konnte derweil nach zwei krankheitsbedingt verpassten Trainings am Abschlusstraining teilnehmen und wird auflaufen.

49ers vs. Vikings: Players to watch

Xavier Rhodes (Cornerback, Vikings)

Kaum ein Cornerback spielte eine schwächere Saison als Rhodes, gemessen an den Leistungen, die wir aus den vergangenen Jahren gewohnt waren, war kein Spieler auf dieser Position enttäuschender. In der Regular Season ließ der 29-Jährige eine Completion Percentage von mehr als 83 Prozent - der zweitschlechteste Wert seit 2015 zu, auch gegen die Saints wurde Rhodes bei einem Double-Move von Deonte Harris böse erwischt.

Eine Alternative haben die Vikings allerdings nicht, Mackensie Alexander und Mike Hughes verletzten sich im Laufe der Saison und stehen nicht zur Verfügung. Jetzt kommen die 49ers, wo mit Emmanuel Sanders und Deebo Samuel deutlich gefährlichere Matchups auf Rhodes (Michael Thomas, der hauptsächlich im Slot aufgestellt wird, spielte kaum direkt gegen Rhodes) warten. Bleibt der einstige All-Pro eine echte Schwachstelle in der Vikings-Secondary, könnte das gegen die Niners fatal enden.

Geoge Kittle (Tight End, 49ers)

Nach Michael Thomas treffen die Vikings mit Kittle erneut auf eine der gefährlichsten Matchup- und Slot-Waffen der gesamten NFL. Kittle ist ein überragender Run-Blocker, doch auch in San Franciscos Passing-Game nimmt der 25-Jährige eine zentrale Rolle ein. Die Frage: Kann er dies auch gegen Minnesota sein? Kaum ein Team in der Liga stellt - zumindest auf dem Papier - eine größere Herausforderung für Tight Ends dar als die Vikings.

Mit Eric Kendricks verfügt das Team über den wohl besten Cover-Linebacker der laufenden Saison, auch Anthony Barr, Andrew Sendejo und Harrison Smith können Tight Ends im Eins-gegen-eins verteidigen. Gegen die Saints stellte Zimmer zudem bereits unter Beweis, dass er sich durch Double-Teams und Roll Coverages gegen dominante Slot-Receiver zu helfen weiß. Allerdings: Shanahans Offense mit ihren konstanten Motions stellen auch eine besondere Prüfung für Kendricks und Co. dar. Kann Kittle dies zu seinem Vorteil nutzen?

NFL Playoffs: Lamar Jackson, J.J. Watt und der Packers-Pass-Rush - Die X-Faktoren der Divisional Round © getty 1/13 Wer entscheidet die Divisional Playoffs in der NFL? SPOX nennt die wichtigsten Protagonisten für die vier Begegnungen der zweiten Runde der Playoffs. © getty 2/13 49ERS vs. VIKINGS: Defensive Line der Vikings. Gegen die Saints reichte die Front, um Brees das Leben schwer zu machen. Das wird auch der Plan gegen die Niners sein, um die Coverage zu stärken. Vielleicht mit 6 Mann gegen Outside-Runs. © getty 3/13 George Kittle, TE, 49ers: Der Tight End ist eigentlich in jedem Spiel der X-Faktor der Niners. Er hilft im Lauf als hervorragender Blocker und ist als Target kaum zu stoppen. Kriegen ihn die Vikings nicht in den Griff, wird es ein langer Abend. © getty 4/13 49ers-Secondary: Die O-Line der Vikings stand zuletzt und hielt auch den Pass Rush der Saints in Schach. Umso wichtiger also, dass Sherman und Co. ihre direkten Duelle gegen Stefon Diggs und Adam Thielen für sich entscheiden. © getty 5/13 RAVENS vs. TITANS: Rashaan Evans, LB, Titans. Evans und Kollegen müssen gegen Baltimore in erster Linie den Lauf in den Griff bekommen, denn das ist die größte Waffe des Gegners. © getty 6/13 Lamar Jackson, QB, Ravens: Die allergrößte Waffe der Ravens? Natürlich Jackson, der sowohl durch die Luft als auch auf dem Boden kaum zu halten ist. Bringt er Normalform, hatte länger keine mehr eine Antwort auf den QB. © getty 7/13 Ryan Tannehill, QB, Titans: Derrick Henry hin oder her, wer die Ravens schlagen will, braucht eine gute Vorstellung des eigenen Quarterbacks. Nur wenn Tannehill seine starke Saison bestätigt, haben die Titans eine Chance gegen den Topfavoriten der AFC. © getty 8/13 CHIEFS vs. TEXANS: Gareon Conley, CB, Texans. Die Chiefs sind tödlich im Passspiel, folglich wird Conley im Fokus stehen. Zu Recht, hat er seit dem Trade nach Houston in Woche 8 doch mehr Pass Deflections (14) gesammelt als jeder andere in der Saison. © getty 9/13 J.J. Watt, DE, Texans: Kein Texans-Verteidiger ist wertvoller als Watt. Auch mit limitierter Einsatzzeit nach langer Verletzung gelangen ihm gegen Buffalo die Schlüssel-Plays der Defense, die das Spiel zum Kippen brachten. © getty 10/13 Travis Kelce, TE, Chiefs: Tyreek Hill ist für Mahomes die wohl attraktivste Waffe, doch wenn es brenzlig wird, dann ist keiner zuverlässiger als Kelce. Wenn die Texans ihn nicht in den Griff bekommen, wird es ganz schwer. © getty 11/13 PACKERS vs. SEAHAWKS: D.K. Metcalf, WR, Seahawks. Metcalf war der entscheidende Mann gegen die Eagles und könnte auch gegen Green Bay wichtig werden. Speziell wenn die Seahawks die Brechstange rausholen müssen. © getty 12/13 Brian Schottenheimer, Offensive Coordinator, Seahawks. Schottenheimer (oder doch Pete Carroll?) steht mit seinem Play-Calling den Seahawks immer wieder im Weg. Zu viele Läufe, zu wenig Plays für Wilson. Wollen sie weiterkommen, muss sich das bessern. © getty 13/13 Packers Pass-Rush: Za'Darius (Bild), Preston Smith und Co. treten an gegen eine löchrige Offensive Line. Mehr noch: Sie treten an gegen Wilson, der gerne aus der Pocket ausbricht. Die Pass-Rusher könnten dieses Spiel entscheiden.

49ers vs. Vikings: Darauf kommt es an

Es ist kein Geheimnis, dass Minnesotas Offense stark auf seinem Running- und dem darauf aufbauenden Play-Action-Game beruht. Die Niners verfügen über das Scheme und die Linebacker, um dieses Play-Action-Spiel zu stoppen, halten sie mit ihren starken Edge-Defendern auch das Outside Run Game um Dalvin Cook in Schach, dürfte Cousins immer wieder in lange und schwierige Third-Down-Situationen gedrängt werden, in denen Bosa, Buckner, Ford und Co. ihre Pass-Rushing-Klasse voll abrufen können. Dies gilt es für die Gäste dringend zu vermeiden, andernfalls könnte der Offensive Line ein langer Abend bevorstehen.

Auf der Gegenseite verfügen auch die Vikings über die Athletik und Explosivität, um San Franciscos gefährliches Laufspiel vor Probleme zu stellen. Gelingt es Zimmer, diese Physis auch gegen Shanahans gefährliches Scheme so gut zu nutzen, wie bereits gegen die Saints? Auch hier gilt: Schaffen es die Gäste San Francisco in lange Passing Downs zu zwingen, könnte der Pass-Rush das Duell gegen die Offensive Line dominieren. Das wird allerdings auch nötig sein, da Minnesotas Cornerback Corps nicht (mehr) über die Klasse verfügt, um die Receiver der 49ers auszuschalten.

49ers vs. Vikings: Prognose

Man sollte nicht den Fehler machen und die Vikings unterschätzen - das hat der Sieg über die Saints eindeutig klar gemacht. Schaffen es Cousins und Co. konstante Drives und/oder einige Big Plays aufzulegen, haben sie in jedem Fall die Qualität, um auch in der Bay Area lange im Spiel zu bleiben. Inwieweit die eigene Defensive Line das Duell an der Line of Scrimmage erneut dominieren kann, bleibt jedoch abzuwarten. Gelingt dies nicht, könnten die Cornerback-Probleme der Vikings letztlich zu einem zugelassenen Big Play zu viel führen. 20:17 49ers.