NFL-Playoffs mit 49ers, Vikings, Ravens und Titans heute live im TV und Livestream sehen

Die NFL-Playoffs gehen in die nächste Runde: In der Divisional Round finden heute zwei Spiele statt. Wer gegen wen spielt und wo Ihr die Partien im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und siehe die Divisional-Round umsonst!

NFL-Playoffs: Die Partien des heutigen Tages im Überblick

Den Auftakt in die Divisional Round geben heute um 22.35 Uhr die San Francisco 49ers, die die Minnesota Vikings im heimischen Levis Stadium empfangen. Nach dieser Partie folgt die Begegnung der Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Sowohl die 49ers als auch die Ravens hatten in der Wildcard-Round aufgrund ihrer Bilanz in der Regular Season spielfrei.

Datum Uhrzeit Auswärts Heim Samstag, 11. Januar 22.35 Uhr Minnesota Vikings San Francisco 49ers Sonntag, 12. Januar 02.15 Uhr Tennessee Titans Baltimore Ravens

© getty

NFL-Playoffs im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der NFL-Playoffs gibt es live und in voller Länge auf DAZN. Wenn Euch das Football-Fieber gepackt hat und Ihr mehr als nur die Spiele sehen wollt, könnt Ihr jeden Tag auf 24-Stunden-Stream von NFL Network zurückgreifen. Auch das College Finale am kommenden Dienstag überträgt DAZN.

Generell ist DAZN die Heimat des US-Sports. NBA, NHL, MLB, MLS sowie sämtliche College-Partien im American Football und Basketball zeigt DAZN.

Wenn Euch aber Fußball mehr liegt, hat DAZN ebenfalls ein buntes Portfolio: Der Streamingdienst überträgt Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, La Liga, Ligue 1 sowie weiterer Top-Ligen live. Außerdem hat DAZN Tennis, Boxen, MMA, Darts und noch vieles mehr im Programm.

Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr im Eurosport-Channel auf DAZN auch die zurzeit laufenden Australian Open sehen. Auch die Olympischen Spiele, die Tour de France und andere Groß-Sportevents gibt es im Eurosport-Channel zu verfolgen.

Das DAZN-Abo kostet im Monat nur 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro.

NFL-Playoffs: Wann finden die nächsten Spiele statt?

Nach den heutigen Partien finden am Sonntag die nächsten Spiele an. Die Kansas City Chiefs empfangen die Houston Texans und die Seattle Seahawks reisen ins Lambeau Field zu den Green Bay Packers.

Datum Uhrzeit Auswärts Heim Sonntag, 12. Januar 2020 21.05 Uhr Houston Texans Kansas City Chiefs Montag, 13. Januar 2020 00.40 Uhr Seattle Seahawks Green Bay Packers

NFL-Playoffs: Alle Termine im Überblick

Noch drei Wochen, dann steigt bereits der 54. Super Bowl im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida. Der Weg bis zum Super Bowl im Überblick: