NFL Week 16 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 15

Woche 16 steht an, die Regular Season geht in ihre ganz heiße Phase! Bereits am Samstag wollen die Texans in Tampa Bay die Playoffs klar machen, während die Patriots und die Bills sich zum AFC-East-Spitzenduell treffen. Später hoffen die 49ers darauf, sich gegen die Rams zurückmelden zu können. Am Sonntag kommt es zum "Tank Bowl" zwischen den Dolphins und Bengals, zudem kämpfen die Cowboys und die Eagles im direkten Duell um die Krone der NFC East. Wie gewohnt gibt's alle Sonntagsspiele in der RedZone-Konferenz auf DAZN!

Tampa Bay Buccaneers (7-7) - Houston Texans (9-5) (Sa., 19.00 Uhr live auf DAZN)

Tampa gehen die Receiver aus. Nach dem Ausfall von Mike Evans (Oberschenkel), der unter der Woche auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wurde, verletzte sich gegen die Lions auch noch Chris Godwin (Oberschenkel). Nummer eins im Receiving Corps ist damit Breshad Perriman vor Justin Watson, eventuell fallen ja sogar ein paar Targets für Tight End O.J. Howard ab ...

Bucs-Quarterback Jameis Winston, der weiter um seine Zukunft spielt, helfen diese Entwicklungen natürlich nur wenig, die - zugegeben sehr anfällige - Lions-Secondary zerlegte der Gunslinger aber auch ohne seine Star-Receiver problemlos. Houston ist gegen den Pass ebenfalls sehr anfällig, ein Shootout scheint hier keineswegs ausgeschlossen.

Die Texans können wohl einmal mehr auf ihr komplettes Wide-Receiver-Trio aus DeAndre Hopkins, Will Fuller und Kenny Stills bauen, an Feuerkraft sollte es also auch den Gästen nicht mangeln. Nach dem knappen Sieg über die Titans hat Houston in der AFC South beste Karten, mit einem Sieg in Florida würden sich die Texans den Division-Sieg bereits eine Woche im Voraus sichern.

Verzichten muss das Team dabei allerdings auf Linebacker Bernardrick McKinney, der aufgrund einer Gehirnerschütterung ausfällt. Auch Jacob Martin (Knie) wird fehlen. Auf Seiten der Bucs muss Defensive Tackle Beau Allen (Knöchel) passen, dafür dürfte Offensive Tackle Donovan Smith (Knöchel, Knie) nach einwöchiger Pause wieder mit dabei sein.

New England Patriots (11-3) - Buffalo Bills (10-4) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN)

Müssen die Patriots nach zehn Division-Titeln in Serie sowie 15 in den letzten 16 Jahren tatsächlich um Platz eins in der AFC East zittern? Es ist zumindest im Bereich des Möglichen, auch wenn New England aufgrund des gewonnenen Tie-Breakers ein Sieg aus den letzten zwei Spielen reicht und es in Woche 17 gegen die Dolphins geht. Buffalo braucht also ein kleines Wunder, vor allem aber erstmal den Sieg in New England.

Ganz zentral wird dabei einmal mehr die herausragende Secondary der Bills sein. Buffalo verfügt laut DVOA über die drittbeste Pass-Defense der NFL, in der Vorwoche brachte dies der Franchise auch den Sieg über die Steelers ein. Gegen die immer stärker wackelnde (Passing-)Offense der Patriots rund um Tom Brady könnten Tre'Davious White und Co. erneut einen großen Tag haben.

Ein ähnliches Bild herrscht allerdings auf der Gegenseite vor: New England belegt gemäß DVOA ligaweit sogar den ersten Platz unter allen Pass-Defenses, Buffalos Passing-Offense ist derweil nur unterer Durchschnitt. Kann Brian Daboll gegen die herausragende Patriots-Secondary ein konstantes Kurzpassspiel schemen und gegen die zuletzt verwundbare Run-Defense der Patriots laufen? Dies könnte das Duell entscheiden.

Auf Seiten der Bills wird Swing-Tackle Ty Nsekhe (Knöchel) zwar ausfallen, davon abgesehen können die Gäste aber mit ihrem gesamten Arsenal in das Division-Duell gehen. New England muss auf Defensive Back Jonathan Jones (Leiste) verzichten, Jason McCourty (Leiste) und Jamie Collins (Schulter) sind in der Defense ebenfalls angeschlagen, werden Bill Belichick aber aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen.

San Francisco 49ers (11-3) - Los Angeles Rams (8-6) (So., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Die Rams brauchen zwei Siege aus ihren verbliebenen zwei Saisonspielen, um zumindest eine kleine Restchance auf die Playoffs zu wahren. Da kommen die Niners, die sich in Woche 6 als Kryptonit der McVay-Offense erwiesen, nicht gerade zur rechten Zeit. Im ersten Aufeinandertreffen hielt die Unit von Defensive Coordinator Robert Saleh Jared Goff unter 80 Passing Yards, kein Receiver verbuchte auch nur 20 Receiving Yards. Es dürfte spannend zu sehen sein, was sich McVay im zweiten Duell einfallen lässt.

Ein Matchup wird dabei zentral sein: Die Offensive Line der Gäste gegen die herausragende Defensive Line der 49ers. Los Angeles geht als klarer Underdog in dieses Duell, um eine Chance zu haben, wird sich die Line jedoch kein weiteres Mal so klar dominieren lassen dürfen. Dass Dee Ford (Oberschenkel) bei den Hausherren ein weiteres Mal ausfällt, dürfte da zumindest schon mal helfen.

Auf der Gegenseite könnten die Sorgenfalten derweil eher auf Seiten der Gastgeber zu finden sein. Jimmy Garoppolo präsentierte sich gegen die Falcons wenig überzeugend, mit den Rams erwartet ihn nun eine deutlich unangenehmere Defense. Ausgangsposition der Niners: Mit zwei Siegen aus den letzten zwei Spielen ist dem Team das First-Round-Bye sicher. Gegen Los Angeles und Seattle ist dies allerdings leichter gesagt, als getan.

Neben Ford werden die Niners weiter auf Safety Jaquiski Tartt (Rippen) sowie Defensive Tackle Julian Taylor (Ellbogen) verzichten müssen. Auf der Gegenseite fehlt Cornerback Troy Hill (Daumen), zudem bangt das Team noch um Kicker Greg Zuerlein (Becken), ihn könnte unter Umständen Ex-Cowboys-Kicker Brett Maher ersetzen. Dafür kehrt Tight End Gerald Everett (Knie) nach rund einmonatiger Verletzungspause ins Team zurück.

New York Jets (5-9) - Pittsburgh Steelers (8-6) (So., 19.00 Uhr)

Nach der knappen Niederlage gegen die Bills kämpfen die Steelers weiter um ihren Playoff-Platz - und das nach wie vor mit Quarterback Devlin Hodges. Das machte Head Coach Mike Tomlin unter der Woche klar. Trotz des schwachen Auftritts der "Ente" in der Vorwoche soll Hodges Pittsburgh weiter die besten Chancen auf Siege geben.

Sein Vorteil: Die Jets sind zum einen eine deutlich weniger unangenehme Defense als die Bills und wurden in der Vorwoche von den Ravens in ihre Einzelteile zerlegt, zum anderen könnte ein Dasein als Game-Manager in New York mal wieder genug sein. Die Defensive Line der Steelers ist in dieser Saison die wohl beste der Liga, gegen die wacklige O-Line der Jets könnte Darnold ein schwerer Abend bevorstehen.

Dabei zeigte sich die Jets-Offense zuletzt durchaus verbessert und überzeugte auch in der Vorwoche gegen die Ravens zumindest in Ansätzen. New York hätte mit etwas mehr Glück und Konzentration in den entscheidenden Momenten definitiv mehr Punkte aufs Scoreboard bringen können.

Ob Cornerback Joe Haden (Fuß) auf Seiten der Steelers mit von der Partie sein wird, ist noch unklar. New York schlägt sich derweil weiter mit großen Verletzungssorgen herum. Demariyus Thomas (Oberschenkel) könnte ebenso ausfallen wie Offensive Lineman Tom Compton (Wade), zudem fehlte Robby Anderson zuletzt krank beim Training.

Tennessee Titans (8-6) - New Orleans Saints (11-3) (So., 19.00 Uhr)