New Orleans Saints vs. Indianapolis Colts 34:7 - TD-Rekord und Kantersieg - Magische Nacht für Brees und Saints

Drew Brees hat beim nie gefährdeten 34:7-Kantersieg der New Orleans Saints über die Indianapolis Colts den Allzeit-Touchdown-Pass-Rekord der Regular Season von Peyton Manning gebrochen und ein nahezu perfektes Spiel hingelegt. Die Saints bleiben damit den Top-Seeds der NFC auf den Fersen, die Colts wiederum sind raus aus dem Playoff-Rennen.

Wie das Spiel aus Sicht der Colts laufen würde, verdeutlichte sich bereits im ersten Drive. Mit Mühe schafften sie es bis zur eigenen 39. Den anschließenden Punt fälschten die Saints ab, sodass die Saints sogar an der 33 der Colts begannen. Daraus wurde nur ein Field Goal, doch im Anschluss brachen bei den Colts alle Dämme.

Drew Brees begann seine historische Vorstellung mit einem Touchdown-Pass auf Michael Thomas, der wie üblich omnipräsent war und alles fing, was in seine Nähe kam. Bis zur Pause legte Brees noch einen Touchdown-Pass auf Tre'Quan Smith nach - Nummer 539, womit er mit Peyton Manning gleichzog. Eine fragwürdige Pass-Interference-Strafe gegen Smith verschob dann jedoch kurz vor dem Break die Feierlichkeiten des neuen Rekordes, sodass sich New Orleans mit einem weiteren Field Goal begnügte.

Nach der Pause jedoch war es endlich soweit: Nach einem Drive über zwölf Spielzüge und mehr als ein halbes Viertel fand Brees letztlich Tight End Josh Hill für einen 5-Yard-Touchdown-Pass für den neuen Rekord - 540 Touchdown-Pässe! 541 folgte am Ende des Viertels durch einen 28-Yard-Catch-and-Run von Allzweckwaffe Taysom Hill.

Die Colts wiederum fanden zu keiner Zeit ins Spiel und waren offensiv zahnlos und defensiv mit ihrer Coverage - Zone und Man - schlicht heillos überfordert.

New Orleans Saints (11-3) - Indianapolis Colts (6-8)

Saints vs. Colts - die wichtigsten Statistiken

Michael Thomas war einmal mehr nicht zu stoppen (12 REC, 128 YDS, TD) und ist nun der zweite Spieler insgesamt in der Geschichte der NFL mit mehreren 125-Catch-Saisons. Der erste, dem dies gelang, ist Antonio Brown. Thomas wiederum ist nun nur noch X Catches von Marvin Harrisons Saisonrekord von 143 aus dem Jahr 2002 entfernt.

Alvin Kamara ist nun der vierte Spieler insgesamt in der NFL-Geschichte mit mindestens 2000 Rushing und 2000 Receiving Yards in seinen ersten drei Saisons in der Liga. Die anderen drei sind Christian McCaffrey, Herschel Walker und Roger Craig.

Abgesehen davon, dass Brees den Regular-Season-Touchdown-Rekord von Peyton Manning gebrochen hat, gelang ihm noch eine weitere historische Bestmarke: Mit 20/21 angebrachten Pässen vor der Pause legte er die höchste Passquote vor der Pause (95 Prozent, mindestens 20 Passversuche) seit der Erweiterung des Spielplans auf 16 Spiele 1978 hin. Abgesehen davon komplettierte der QB auch 23 Pässe in Serie, was für ihn eine neue persönliche Bestmarke ist. Und: seine Gesamt-Passquote (29/30) ist ebenfalls ein neuer NFL-Rekord (96,7 Prozent, mindestens 25 Passversuche).

NFL: Brees, Brady und Co.: Die All-Time Passing-Touchdown-Leader © getty 1/16 Drew Brees hat den Olymp erklommen und mit seinem 540. Touchdown-Pass einen neuen NFL-Rekord aufgestellt. SPOX zeigt die Top 15. © imago images 2/16 15.: Johnny Unitas (1956-1973) - 290 Touchdown-Pässe. © getty 3/16 14.: Warren Moon (1984-2000) - 291 Touchdown-Pässe. © getty 4/16 13.: Carson Palmer (2003-2017) - 294 Touchdown-Pässe. © getty 5/16 12.: John Elway (1983-1998) - 300 Touchdown-Pässe. © getty 6/16 11.: Matt Ryan (seit 2008) - 319 Touchdown-Pässe. © getty 7/16 10.: Fran Tarkenton (1961-1966) - 342 Touchdown-Pässe. © getty 8/16 9.: Aaron Rodgers (seit 2005) - 362 Touchdown-Pässe. © getty 9/16 8.: Ben Roethlisberger (seit 2004) - 363 Touchdown-Pässe. © getty 10/16 7.: Eli Manning (seit 2004) - 366 Touchdown-Pässe. © getty 11/16 6. Philip Rivers (seit 2004) - 395 Touchdown-Pässe. © getty 12/16 5.: Dan Marino (1983-1999) - 420 Touchdown-Pässe. © getty 13/16 4. Brett Favre (1991-2010) - 508 Touchdown-Pässe. © getty 14/16 3. Tom Brady (seit 2000) - 538 Touchdown-Pässe. © getty 15/16 2. Peyton Manning (1998-2015) - 539 Touchdown-Pässe. © getty 16/16 1. Drew Brees (seit 2001) - 541 Touchdown-Pässe.

Der Star des Spiels: Drew Brees (Saints)

Was soll man zu Brees noch sagen? Er überbot den Touchdown-Rekord von Peyton Manning, er brach auch noch den Completion-Percentage-Rekord von Philip Rivers (96,6 Prozent) und spielte ein nahezu perfektes Spiel (148,9 Passer Rating). Brees durchschaute die - zugegebenermaßen simplen - Coverages der Colts und zerlegte deren Defense nach Belieben. Auch großartig allerdings: Michael Thomas, der ebenfalls nicht zu stoppen war.

Der Flop des Spiels: Jacoby Brissett (Colts)

Natürlich sind die Colts als Ganzes der Flop des Spiels. Alle Spieler, alle Coachs, Defense, Offense, Special Teams. Doch Brissett hatte großen Anteil daran, dass die Partie aus Sicht der Gäste schon sehr früh aus dem Ruder lief. Er war nicht katastrophal schlecht, doch wann immer er mal einen längeren Pass anbringen musste, verfehlte er sein Ziel - auch ohne Pressure - deutlich. Das killte gerade vor der Pause im Prinzip jeden Drive und gab Brees den Ball nach kürzester Zeit zurück. Sprich: Brissett und seine Offense waren kaum auf dem Feld, was die eigene Defense zusätzlich belastete und offenkundig schwächte.

