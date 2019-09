NFL: Antonio Brown bittet Oakland Raiders um Entlassung

Das Theater um Antonio Brown hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der Wide Receiver hat die Oakland Raiders öffentlich um seine Entlassung gebeten. Zuvor belegten diese ihn mit einer saftigen Geldstrafe.

Laut Adam Schefter von ESPN haben die Raiders Brown mit einer Geldstrafe in Höhe von 215.073,53 US-Dollar für teamschädigendes Verhalten belegt. Das war bereits am 4. September. Gleichzeitig erlosch damit die Garantie auf insgesamt 29,125 Millionen Dollar in Browns Vertrag.

Brown bestätigte den Wegfall der Garantie gegenüber ESPN und ergänzte via E-Mail: "Auf keinen Fall spiele ich, nachdem sie meinen Vertrag zu einer Woche-zu-Woche-Sache gemacht haben."

Zuvor hatte Raiders-Head-Coach Jon Gruden am Freitag verkündet, dass Brown trotz einer heftigen Auseinandersetzung mit General Manager Mike Mayock unter der Woche am kommenden Montag gegen die Denver Broncos auflaufen werde. Anschließend postete Brown ein aufgezeichnetes Telefonat mit Gruden auf YouTube.

Am Samstag nun postete Brown auf seinem Instagram-Profil ein Bild mit den Worten: "Du wirst viele Leute anpissen, wenn du anfängst, zu tun, was am besten ist für dich."

Die Bildunterschrift lautete: "Und das ist gut so. Ich habe mein ganzes Leben dafür gearbeitet, zu beweisen, dass das System zu blind ist, ein Talent wie meines zu sehen. Jetzt, da es jeder sieht, wollen sie, dass ich mich demselben System anpasse, das mir gegenüber all die Jahre versagt hat. 'Ich bin niemandem böse. Ich bitte nur um die Freiheit, um sie alle zu widerlegen.' Entlasst mich, Raiders."