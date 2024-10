NBA News und Gerüchte: Warriors verlängern mit Jungstar vorzeitig - Verletzungen bei Knicks und Cavaliers

© getty

NBA News: Moses Moody verlängert bei den Golden State Warriors

Moses Moody wird den Golden State Warriors noch länger erhalten bleiben. Der Guard hat seine Unterschrift unter einen neuen Dreijahresvertrag gesetzt, wofür er insgesamt 39 Mio. Dollar einstreichen wird. Der Deal gilt als teamfreundlich. ESPN-Reporter Shams Charania hatte zuerst berichtet.

Die Warriors hatten den US-Amerikaner 2021 an 14. Stelle des NBA-Drafts ausgewählt. Moody steht nun vor seiner vierten Saison in San Francisco und gleichzeitig seinem letzten Jahr im Rookievertrag. Seit diesem Sommer hatte er das Anrecht auf eine Verlängerung, was nun also geschehen ist. Damit bleibt der Guard Golden State bis einschließlich der Spielzeit 2027/28 erhalten.

Nach einigen Startschwierigkeiten hatte Moody in der vergangenen Spielzeit einen guten Schritt nach vorn gemacht und seine Ausbeute von 4,8 auf 8,1 Punkte pro Spiel gesteigert. "Er spielt super. Er ist in so vielen Sachen besser geworden", bestätigte auch Trainer Steve Kerr. Zuletzt überzeugte er erneut in der Preseason mit durchschnittlich 15,5 Punkten pro Spiel bei 45,6 Prozent aus dem Feld und 39,4 Prozent von der Dreierlinie.