NBA News und Gerüchte: Daniel Theis geht zu New Orleans Pelicans - Paul George tritt gegen Clippers nach

NBA News: Paul George tritt gegen Clippers nach - Angebot war "respektlos"

Superstar Paul George hat die LA Clippers in der Free Agency verlassen und sich für die Philadelphia 7ers entschieden. Dort hat der 34-Jährige einen Vertrag über vier Jahre und 212 Millionen Dollar unterschrieben, die höchstmögliche Summe. In seinem eigenen Podcast verriet er nun, wie die Verhandlungen mit den Clippers über eine Vertragsverlängerung abgelaufen waren.

"Ich wollte L.A. zu keinem Zeitpunkt verlassen", sagte er bei "Podcast P with Paul George". "L.A. ist meine Heimat, dort wollte ich meine Karriere beenden und wenn möglich einen Titel gewinnen." Nachdem Teamkollege Kawhi Leonard im Januar für drei Jahre und 150 Millionen Dollar verlängert hatte, habe er das gleiche Angebot erwartet: "Ich sagte: Gebt mir einfach, was Kawhi bekommen hat. Wir sind zusammen gekommen, wir wollen das zusammen beenden. Ihr gebt ihm so viel, macht mir das gleiche Angebot. Aber das wollten sie nicht."

Stattdessen habe ihm die Franchise zunächst 60 Millionen Dollar für zwei Jahre angeboten. "Das war in meinen Augen schon irgendwie respektlos", erklärte George. "Das ist verrückt. Ich dachte mir: Nee, das unterschreibe ich nicht." Leonard habe seine Entscheidung gegen die Clippers verstanden: "Er sagte: Schnapp dir dein Geld." Es sei hart gewesen, einen seiner besten Freunde in der Liga zu verlassen: "Wir haben darüber gesprochen und er hat mir seinen Segen gegeben: Tu das, was am besten für dich ist."

Bei den Sixers ist PG nun Teil einer neuen "Big Three" mit Joel Embiid und Tyrese Maxey. Das Trio will den neuen NBA-Champion Boston Celtics angreifen. "Auf dem Papier sieht es fantastisch aus", sagte Ex-MVP Embiid. "Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich so vielleicht gesund bleiben kann. Ich muss mich nicht überanstrengen und jeden Abend 30 oder 40 Punkte erzielen, damit wir gewinnen." Der Center hatte in der ersten Saisonhälfte unglaubliche 34,7 Punkte pro Spiel aufgelegt, sich in der zweiten Saisonhälfte dann aber am Knie verletzt und lange gefehlt.