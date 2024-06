"Keine Ahnung, woher er das wissen will": Luka Doncic bestreitet Probleme mit Ex-Teamkollege Kristaps Porzingis

NBA News: Mavericks verlängern mit GM Nico Harrison

Die Dallas Mavericks haben den Vertrag von General Manager Nico Harrison um mehrere Jahre verlängert. Das gab das Team am Dienstag bekannt. Einzelheiten zum Deal wurden nicht genannt.

Nach einer erfolgreichen Karriere beim Sportartikel-Giganten Nike hatte Harrison (51) im Juni 2021 in Dallas angeheuert, gleichzeitig mit dem aktuellen Head Coach Jason Kidd. Er ist der Architekt hinter dem Kader, der den Mavs die dritte Finals-Teilnahme der Franchise-Geschichte bescherte. Das wurde nun belohnt.

"Seine Vision und seine Anstrengungen haben unser Team zu zwei Playoff-Teilnahmen in drei Jahren geführt, und natürlich in dieser Saison in die NBA Finals", erklärte Teameigner Patrick Dumont.

"Patrick und seine Familie haben mich vom ersten Tag an gut aufgenommen. Es ist für mich eine Ehre, an ihrer und an der Seite von Jason Kidd zu arbeiten, während wir weiter eine Siegerkultur in Dallas aufbauen", betonte Harrison.

Einen Monat zuvor hatten die Mavs bereits den Vertrag von Jason Kidd verlängert.