"Er hat sie büßen lassen": Erkenntnisse zur Pleite der Dallas Mavericks in Spiel 1 der NBA Finals

Dallas schaffte es dagegen nicht, derartige offene Würfe zu kreieren, gerade für die Rollenspieler, die im Playoff-Verlauf immer wieder geglänzt hatten. 17 der 29 Dreier gingen auf das Konto von Doncic und Irving, und die kamen hauptsächlich aus dem Eins-gegen-eins zustande. PJ Washington, Derrick Jones Jr., Maxi Kleber und Josh Green drückten zusammengenommen in über 100 Minuten ganze sechsmal von draußen ab - und trafen zweimal.

Warum? Weil sie schlicht und ergreifend fast nie offen waren. Die Pässe in die Ecken, die Doncic nach dem Pick-and-Roll fast mit verbundenen Augen zu seinen offen gelassenen Schützen feuern kann, die gab es nicht, denn die Celtics doppelten den vielleicht besten Spieler der Welt einfach nicht. Stattdessen wurden im Spielverlauf insgesamt sechs verschiedene Gegenspieler auf Doncic angesetzt, angeführt von Brown, der dem Slowenen das Leben so richtig schwer machte. So schaffte es der Mavs-Superstar zwar mit viel Mühe doch immer mal wieder in die Zone, doch dann waren weder die Alley-Oop-Anspiele auf die Center offen, noch die Pässe an die Dreierlinie. Ganze drei "Corner Threes" nahmen die Mavs in Spiel 1, weniger waren es laut Second Spectrum im Saisonverlauf nie.

"Sie spielen hauptsächlich Eins-gegen-eins", sagte Doncic nach der Niederlage. "Nur selten schicken sie Hilfe." Seine Fähigkeiten als Passgeber konnte er so nur selten ausspielen: Nur sechs potenzielle Assists verteilte er, zuvor waren es in der Postseason im Schnitt 15,4 gewesen. Von diesen sechs Würfen nach Doncic-Pass ging nur einer durch die Reuse, also knapp 17 Prozent Trefferquote (bisher 57 Prozent in den Playoffs). All das führte dazu, dass der 25-Jährige seinen Arbeitstag mit einem einzigen Assist beendete. So wenige wie noch nie in seiner Karriere, wenn er mindestens 35 Minuten auf dem Parkett stand.