NBA Finals, Noten zu Celtics vs. Mavericks, Spiel 1: Vier Totalausfälle bei den Mavs - eine 6 trübt Bostons Gala

Jaylen Brown: Der Mann für die spektakulären Highlights an diesem Abend - von krachenden Dunks bis hin zu Monsterblocks war alles dabei. Hatte zur Pause schon 3 Steals, zweimal klaute er Doncic den Ball direkt im Backcourt und durfte so unbedrängt stopfen. Räumte später auch noch Derrick Jones Jr. und Kyrie Irving am Ring ab. Es war vor allem Brown, der die Celtics nach der Aufholjagd der Mavs im 3. Viertel wieder in die Spur brachte. 22 Punkte, 6 Rebounds, je 3 Steals und Blocks sind eine glatte 1. Da lassen wir die fünf verpassten Freiwürfe (6/11) mal unter den Tisch fallen. Note: 1.

Jayson Tatum: In vielen Phasen vor allem als Spielmacher und Ballverteiler gefordert, am Ende wurden es 16 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assists. Ging im Dribbling konsequent am direkten Gegenspieler vorbei und zwang die Mavs-Defense so zu kollabieren, verkaufte sich selbst in der Defense gegen die Dallas-Center ansprechend. 6 Turnover (4 in Halbzeit 1) und eine magere Wurfquote (6/16) geben aber Abzüge. Note: 3.

Al Horford: Wurde trotz des Comebacks von Porzingis 30 Minuten lang gebraucht. Mit dem 38-Jährigen unter dem Korb ist Bostons Defense einfach eine Klasse schlechter, Horford schlug sich aber dennoch wacker (10 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists). Einmal blockte er Doncic sogar beim Step-Back-Dreier! Note: 2,5.