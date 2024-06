NBA, News und Gerüchte: Mavericks wollen Tim Hardaway Jr. loswerden - fetter Deal für OG Anunoby

© getty

NBA Gerücht: Dallas Mavericks suchen nach Abnehmer für Tim Hardaway Jr.

Die Dallas Mavericks wollen sich von Shooting Guard Tim Hardaway Jr. trennen, haben aber bisher noch keinen Abnehmer für dessen Vertrag gefunden. Das berichtet Tim MacMahon von ESPN. Demnach sei man bei den Mavs auf der Suche nach einem Trade für den 32-Jährigen. Dieser war in der vergangenen Saison aus der Rotation von Head Coach Jason Kidd gerutscht. Hardaway Jr. geht in der kommenden Saison in sein letztes Vertragsjahr und wird dabei 16,2 Millionen Dollar verdienen.

Hintergrund ist die Tatsache, dass Dallas Small Forward Derrick Jones Jr. unbedingt halten will. Der hatte vergangenes Jahr für das Minimum gespielt, sich auf dem Weg in die NBA Finals aber zum Starter und Leistungsträger gemausert. Stand jetzt können die Mavs Jones Jr. nur die "Taxpayer Midlevel Exception" anbieten - das wäre ein Gehalt von 5,2 Millionen Dollar. In der Free Agency würde der 27-Jährige aber mit Sicherheit bessere Angebote bekommen. General Manager Nico Harrison hatte die Personalie Jones Jr. nach den Finals als "Priorität 1a und 1b" bezeichnet.