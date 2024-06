Miami Heat und Bam Adebayo einigen sich auf Vertragsverlängerung bei Maximalgehalt

© getty

Dicke Gehaltserhöhung für Adebayo

Adebayo erhalte den Maximalvertrag für 166 Millionen Dollar und ist damit bis 2029 an Miami gebunden, er hat noch zwei Jahre seines laufenden Vertrags vor sich. Das durchschnittliche Jahresgehalt des dreifachen All-Defense-Spielers steigt damit von 32,6 Millionen auf über 55 Millionen.

Adebayo schloss die letzten fünf Saisons jeweils in der Top-5 bei der Wahl um den Verteidiger des Jahres ab. In 71 Spielen für Miami legte er in der vergangenen Saison durchschnittlich 19,3 Punkte, 10,4 Rebounds und 3,9 Assists bei 52,1 Prozent aus dem Feld auf.