Dennis Schröder könnte nach Mikal Bridges der nächste Tradekandidat der Brooklyn Nets sein

Brooklyn Nets weiter ohne Erstrundenpick im Draft 2024

Die Nets trennten sich am Mittwoch vor dem Draft von ihrem besten Spieler Mikal Bridges, der erst im Februar 2023 im Megadeal um Kevin Durant gemeinsam mit fünf Erstrundenpicks nach Brooklyn kam. Dort zeigte der Edelverteidiger seine Offensivqualitäten in einer größeren Rolle als je zuvor und legte 26,1 Punkte bei 47,5 Prozent aus dem Feld in seinen ersten 27 Spielen als Net auf.

In seiner ersten gesamten Saison für Brooklyn waren es 19,6 Zähler, 3,6 Assists und 1,0 Steals bei 43,6 Prozent aus dem Feld und 37,2 Prozent von Downtown, obwohl bei den Nets insgesamt wenig harmonierte. Der Flügelstar verpasste seit der High School kein einziges Spiel und hat damit wohl die größte Wertschätzung von Knicks-Coach Tom Thibodeau sicher.

New York zahlte ganze fünf Erstrundenpicks für Bridges, vier davon ungeschützt. Der bald 28-Jährige steht noch bis 2026 unter Vertrag und wird in den kommenden beiden Saisons erst 23,3 und dann 24,9 Millionen Dollar verdienen.

Bridges hatte laut Jake Fischer (Yahoo Sports) nie einen Trade gefordert, doch das Angebot der Knicks war zu gut, um abzulehnen. Die Nets hatten demnach bereits zu einem anderen Zeitpunkt mehrere Angebote mit bis zu vier Erstrundenpicks abgelehnt und nicht einmal ernsthaft erwägt, die Jazz und Rockets zählten damals offenbar zu den Interessenten. Die Nets haben von den Knicks wohl das größte Tradepaket für einen Spieler bekommen, der noch nie All-Star war.

Einen Erstrundenpick im heurigen Draft haben die Nets allerdings weiter nicht. Das könnte sich noch ändern, zum Beispiel mit Hilfe der Cavaliers. Laut Chris Fedor (Cleveland.com) ist Cleveland sehr interessiert an Cameron Johnson, sie haben den 20. Pick. Der 28-jährige Forward legte in der vergangenen Saison 13,4 Punkte und 4,3 Rebounds bei 44,6 Prozent aus dem Feld und 44,6 Prozent von Downtown in 27,6 Minuten (58 Spiele für die Nets) auf.