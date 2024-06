"Herzstück" auf dem Weg zum Titel? Warum Al Horford für die Boston Celtics auch mit 38 noch unersetzlich ist

Es passte, dass Horford am gelassensten mit der kleinen Provokation des gegnerischen Coaches umgehen konnte. Schließlich hat er in seinen 17 Saisons in der NBA nicht nur nahezu alles schon erlebt: Es gibt sogar so manche Parallele zwischen seiner und Kidds Laufbahn. Als der heutige Mavs-Übungsleiter in der Saison 2010/11 als Point Guard an der Seite von Dirk Nowitzki seinen ersten NBA-Titel gewann, hatte er seine besten Jahre in der Association zwar schon hinter sich, war mit seinen 38 Jahren aber immer noch enorm wichtig für das Team. Und er hatte den Übergang vom jahrelangen Superstar zum Rollenspieler erfolgreich gemeistert.

NBA Legenden-Serie: Jason Kidd - Der Fast-Alleskönner

Horford erlebte in seiner Karriere zwar nicht die Höhen eines Kidd, der bis heute als einer der besten Point Guards der Geschichte gilt, aber auch er war zu seinen besten Zeiten ein veritabler Star. Fünfmal wurde er insgesamt ins All-Star Team berufen, 2011 sogar ins All-NBA Third Team. Außer ihm sind nur noch vier andere Spieler aus dem Draft 2007 in der Liga verblieben, in dieser Saison war er der älteste Big Man, der in jedem Spiel Minuten sah.

Wie Kidd will auch Horford in fast biblischem NBA-Alter - am 3. Juni feierte er seinen 38. Geburtstag - endlich seinen ersten Ring holen. Und wie Kidd glänzt er mittlerweile als unschätzbar wichtiger Rollenspieler: Nachdem die Celtics im Sommer Kristaps Porzingis per Trade nach Boston holten, kam er zum ersten Mal in seiner Laufbahn regelmäßig von der Bank.