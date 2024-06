"Wir wollten es ihnen unbequem machen": Fünf Fragen für die Dallas Mavericks vor Spiel 2 der NBA Finals gegen Boston

© getty

Die Mavs vor Spiel 2 - offensive Adjustments: Wo sind die Celtics angreifbar?

Bostons Plan vor der Serie: Lobs auf die Center und offene Dreier aus der Ecke verhindern. Das funktionierte prächtig: In der ersten Hälfte schrieben die Mavs in beiden Kategorien eine fette "Null" an. Überhaupt nahm Dallas in den ersten 39 Minuten der Partie genau einen Corner Three - und den schmiss Kyrie Irving gegen das Backboard. Den einen oder anderen Versuch mehr kann sich Dallas in beiden Kategorien sicher erspielen, so gab es etwa ein freies Lob-Anspiel auf Dereck Lively II, bei dem Derrick Jones Jr. einfach einen schlechten Pass spielte.

Aber weder die vielen offenen Eckendreier noch die 54 (!) erfolgreichen Alley-Oop-Dunks aus den ersten drei Playoff-Serien wird es für Dallas geben, wenn die Celtics nicht doppeln und in der Defensive sehr viel switchen. Nur: Wie bekommt man Boston dazu, freiwillig einen Mavs-Spieler offen zu lassen? Vor allem dann, wenn es anderweitig zu teuer wird.

Also muss sich Jason Kidd mit seinem Coaching Staff auf die Suche nach den richtigen Matchups machen. Luka Doncic etwa machte gegen den 38-jährigen Al Horford in Spiel 1 überraschenderweise kaum einen Stich (1/8 FG). Reiner Zufall - oder sollte man versuchen, dem Slowenen per Pick-and-Roll andere Gegenspieler zuzuschustern? Vielleicht den agilen, aber doch deutlich kleineren Derrick White.

Eine weitere Möglichkeit wäre, vermehrt auf Post-Ups zu setzen und Boston so zum Doppeln zu bewegen. Das klappte für die Pacers mit Pascal Siakam ganz gut. In dieser Hinsicht hätten die Mavs nicht nur Doncic im Angebot, sondern auch P.J. Washington. Der ist in Dallas zwar Rollenspieler, aber eigentlich überqualifiziert, hat der 25-Jährige bei den Hornets doch bewiesen, dass er scoren kann (Career High: 43 Punkte). Washington übernahm im Schlussviertel sogar ein paar Mal den Ballvortrag, um seinem Backcourt ein paar Sekunden zum Durchschnaufen zu geben.

Vor allem aber braucht es eine deutlich bessere Leistung von Kyrie Irving, wenn die Dallas in der Serie etwas reißen will.