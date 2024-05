Al Horford knackt LeBron-Rekord! Boston Celtics stehen zum dritten Mal in Folge in den Conference Finals

© getty

Bester Scorer war mal wieder Jayson Tatum (25, 9/16, 10 Rebounds, 9 Assists), der in Halbzeit eins aber vor allem dabei auflief, ständig mit Referee Tony Brothers zu diskutieren. Derrick White (18, 7/17) verwandelte weitere vier Dreier, als Team versenkten die Celtics starke 19 von 43 Triples (44 Prozent). Jaylen Brown (11, 4/9) blieb unauffällig.

Cleveland versuchte vor allem in Halbzeit eins, das Spiel schnell zu machen. Es gab zwar keinen einzigen Punkt in Transition, dafür suchten die Gäste zumeist den erstbesten Abschluss, um nicht immer auf eine sortierte Celtics-Defense zu treffen. Boston half zudem mit 14 Ballverlusten mit, die Cavs nutzten das zu 21 Punkten.

Mobley verkürzte drei Minuten vor dem Ende von der Linie noch einmal auf -9, doch sieben Punkte von Jrue Holiday (13, 5/9) am Stück sowie der sechste Dreier von Horford machten mit einem 10:2-Lauf endgültig alles klar, danach wurde Horford unter Standing Ovations ausgewechselt.

Die Celtics stehen damit zum dritten Mal in Folge in den Conference Finals. Dort wartet der Sieger der Serie zwischen den New York Knicks und den Indiana Pacers (Stand: 3-2). Wann die Serie beginnt, ist noch unklar. Sollte es ein Spiel 7 zwischen den beiden Teams oder in der Serie zwischen Denver und Minnesota geben, starten die Conference Finals in der Nacht auf Mittwoch. Enden jedoch beide Serien nach sechs Spielen, steigt Game 1 gegen die Knicks bereits am Sonntagabend um 21.30 Uhr deutscher Zeit.