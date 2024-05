"Tyrese! Bang!" LeBron James und Patrick Mahomes feiern Maxeys Leistung gegen die New York Knicks

© getty

Tyrese Maxey: Erinnerungen an Reggie Miller werden wach

"Das war einfach nur spektakulär", lobte Teamkollege Tobias Harris (19 Punkte). "Er hat uns getragen. Das war eine große Performance von einem großen Spieler." Kelly Oubre Jr. schüttelte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nur lachend den Kopf, als er auf den Dreier zum Ausgleich angesprochen wurde. "Das zeigt sein enormes Selbstbewusstsein und den Willen, nicht zu verlieren."

Maxey hatte eine denkbar einfache Erklärung: "Ich vertraue einfach darauf, was ich mein ganzes Leben lang schon getan habe, auf die Arbeit, die ich investiert habe. Ich wollte einfach nur einen guten Wurf bekommen, hochsteigen und treffen." Manche erinnerten seine beiden Dreier an Pacers-Legende Reggie Miller, der die Knicks im Garden einst mit acht Punkten in neun Sekunden geschockt hatte.

Es war die nächste Wendung in einer verrückten Erstrundenserie. In Spiel 2 waren es die Knicks gewesen, die in den letzten 30 Spielsekunden einen Fünf-Punkte-Rückstand noch gedreht hatten. Das hatte es in der Postseason in den letzten 25 Jahren zuvor nur dreimal gegeben - und nun zweimal in acht Tagen. Spiel 6 steht nun in der Nacht auf Freitag an.