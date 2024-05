"Nicht die beste Entscheidung": Franz Wagner patzt in der entscheidenden Szene gegen die Cleveland Cavaliers

So nah liegen in den Playoffs Freud und Leid beieinander. Drei Tage zuvor erst hatte Wagner eines der besten Spiele seiner Karriere gemacht, sich in die Geschichtsbücher eingetragen und - vor allem - seine Orlando Magic zu einem klaren 112:89 gegen die Cleveland Cavaliers geführt. Nach zwei Blowouts in Florida stand die Serie bei 2-2, das Momentum schien zu den Magic gekippt.

Am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit hatte sich dieses Momentum jedoch in Luft aufgelöst. Zwar war Orlando im dritten Auswärtsspiel der Serie so nah dran am Sieg wie noch nie, den erhofften Erfolg gab es jedoch nicht. Und Wagner war diesmal nicht Matchwinner, sondern ...? "Sündenbock" ist wohl zu hart. Aber der 22-Jährige war es, der im entscheidenden Moment nicht hatte abliefern können.

Beim Stand von 102:100 für die Cavs hatte Wagner zunächst Donovan Mitchell (28 Punkte) im Eins-gegen-eins solide verteidigt und ihm den Jumper aus der Mitteldistanz schwer gemacht. Der fiel dann auch nicht, mit noch 16 verbleibenden Sekunden bot sich den Magic die Chance auf den Ausgleich oder sogar mehr. Der bis dahin überragende Paolo Banchero (39 Punkte) bekam den Ball, leitete ihn aber noch in der eigenen Hälfte an Franz weiter: Der sollte den nächsten Spielzug aufziehen.

Was er auch tat: Pick-and-Roll der beiden an der Dreierlinie, so bekam Wagner Gegenspieler Max Strus hinter sich und zog gegen Big Man Evan Mobley zum Korb. Dank seiner Geschwindigkeitsvorteile hatte er eigentlich den Weg zum Ring - aber Mobley war wieder da, als Wagner von links kommend mit Rechts per Korbleger abschließen wollte. Ein sensationeller Blog des Verteidigers, der fast von hinten kam, den Ball mit der linken Hand aber noch vom Brett wischen konnte. Ballbesitz Cleveland, zwei Freiwürfe später war das Spiel entschieden. Und Wagner marschierte mit hängendem Kopf in Richtung Bank.