So ungemütlich war es für Jokic lange nicht mehr: Erkenntnisse zu Nuggets vs. Wolves, Spiel 1

Rudy Gobert stört die Offense der Nuggets

Was auch nicht unter den Tisch fallen darf: Rudy Gobert machte ein bärenstarkes Spiel gegen Nikola Jokic, der zwar auf 32 Punkte und 9 Assists kam, dafür aber nur 11 von 25 aus dem Feld traf und gleich 9 der von ihm wenig geliebten Dreier nehmen musste. Dabei verteidigte der Franzose Jokic nur in Phasen direkt, zumindest war Gobert wie zu erwarten war, der Help Defender, der den Serben am Ring erwarten sollte. Es ist der große Vorteil für Minnesota, dass man mehrere Seven Footer im Team hat, wovon zwei stets zusammen auf dem Feld stehen können.

Vor allem die vielen Punkte, die Jokic im Zusammenspiel mit Aaron Gordon immer wieder produziert, fielen in Spiel 1 fast komplett weg. Insbesondere in der Crunchtime suchen die Nuggets immer wieder diese Plays, aber Gobert machte dies mit seiner Präsenz zunichte. Es ist schon sehr selten, dass die Jokic-Gordon-Lob-Combo schief geht, Gobert hatte hier den richtigen Riecher und letztlich war es eines der entscheidenden Plays des Abends.

Natürlich wird es immer wieder Szenen geben, in denen Jokic ihn schlecht aussehen lässt, aber das macht der Nuggets-Star mit jedem Big Man und auch Gobert kann ihn über 48 Minuten im Eins-gegen-Eins nicht stoppen. Dafür kann er es so schwer wie möglich machen und im Gegensatz zu Anthony Davis hatte der Stifle Tower auch zum Schluss noch genügend im Tank, um in der Crunchtime auch in der Offense seinen Teil beizutragen. Wenn dann sogar ein Floater von der Freiwurflinie mit Brett fällt, ist das natürlich ein netter Bonus.