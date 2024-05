Celtics stehen vor dem Einzug in die NBA Finals: Jrue Holiday entscheidet Krimi in Indiana und vollendet Celtics-Comeback

Eine Reaktion der Celtics blieb zunächst aus. Indy involvierte nun Turner, der in Halbzeit eins Rückenprobleme hatte, der Vorsprung wuchs wieder auf +18 an. Doch dann kam endlich die Antwort - und zwar mit Defense. Boston hielt Indiana für die letzten sechs Minuten des Viertels bei 6 Punkten, in dieser Zeit gelangen den Celtics satte 7 Blocks, sodass die Gäste vor dem Schlussabschnitt den Rückstand wieder in den einstelligen Bereich drücken konnten (81:90).

Die Führung der Pacers schmolz weiter, dennoch waren die Gastgeber weiter vorne, da Bostons Defense zeitweise wieder mehr an die erste Halbzeit erinnerte. Nembhard und McConnell fanden wieder Lücken, letzterer brachte Indy per Drive 2:39 Minuten vor dem Ende mit +8 in Front. Es sollte jedoch das letzte Field Goal der Gastgeber gewesen sein, stattdessen waren es die Celtics, die in acht ihrer letzten neun Angriffe scorten und doch noch den Sieg einfahren konnten.