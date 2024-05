Luka Doncic ist verletzt - was nun? Die Erkenntnisse zur Klatsche der Dallas Mavericks

© getty

Dallas Mavericks: Maxi Kleber fehlt an allen Ecken und Enden

... und das liegt auch an der bitteren Verletzung von Maxi Kleber. Der Deutsche wurde in Spiel 1 schmerzlich vermisst - nicht nur, weil so gut wie alle Big Men von Dallas schon früh im Spiel Foulprobleme aufwiesen. Mit ihm wäre es möglich gewesen, auch mal Five-Out-Basketball zu spielen und OKC-Center Chet Holmgren unter dem Ring wegzuziehen. Gegen Gafford und den heillos überforderten Dereck Lively II. konnte Holmgren schön in der Zone parken und sammelte defensiv beachtliche zwei Steals und drei Blocks an.

In der Offensive zeigte er wiederum, weshalb ein Big Man mit Wurf von außen so wertvoll ist: Holmgren pflückte nicht nur vier Offensiv-Rebounds und stopfte mehrfach aggressiv, sondern traf auch zwei Dreier aus der Ecke - genau in der Phase zum Ende des dritten und Anfang des vierten Viertel, als das Spiel endgültig kippte. Er war der beste Center dieses Spiels.

Was nicht heißt, dass Gafford für die Mavs nicht sein Bestes gab: 16 Punkte, 11 Rebounds und 5 Blocks, einige davon spektakulär. Körperlich dominieren konnte er gegen Holmgren allerdings nicht, und auch auf mögliche Alley-Oop-Anspiele von Doncic hatten sich die Thunder sehr gut eingestellt. So musste der Center für seine Punkte hart arbeiten und hatte den Ball öfter in der Hand, als man es eigentlich möchte: 5/12 ist für seine Verhältnisse eine schlechte Quote, weil er aus dem Pick-and-Roll Layups versuchte, die nicht unbedingt zu seinen Stärken gehören.

An diesem Abend gab es zu Gafford allerdings keine Alternative, das zeigt auch sein Plus/Minus von -2 in 27 Minuten: Besser waren nur die Bankspieler in der Garbage Time. Lively II. war in seinen 13 Minuten schwach, die Zeit von Dwight Powell ist längst vorbei. Was also tun? Zumindest muss Gafford konsequent die Minuten von Holmgren spiegeln. In Lineups ohne ihn könnte es Kidd auch mal mit P.J. Washington versuchen, das gäbe zumindest mehr Spacing. Washington traf immerhin zwei seiner drei Dreier, spielte aufgrund von Foulproblemen aber auch nur 26 Minuten.