Kann Luka Doncic das MVP-Duell gegen SGA für sich entscheiden? Darauf kommt es für die Dallas Mavericks gegen OKC an

Krasser könnte die Umstellung für die Dallas Mavericks nicht sein. Die Clippers, die Dallas mit 4-2 schlug, waren das älteste Team dieser Postseason, nun wartet das jüngste Team, das jemals eine Playoff-Serie für sich entscheiden konnte. Die Thunder waren nicht nur völlig überraschend der Top-Seed der Western Conference, sondern ließen auch gegen New Orleans (ohne Zion Williamson) keine Zweifel aufkommen und feierten einen sehr überzeugenden Sweep.

Dabei hatten die Thunder ein Defensiv-Rating von 93,5 pro 100 Ballbesitze, so etwas hat es seit acht Jahren nicht mehr in einer Playoff-Serie nicht mehr gegeben. Die Pelicans erzielten nie mehr als 92 Punkte in einem Spiel, vor allem unter dem Korb räumte Rookie Chet Holmgren gewaltig auf.

So war es kein Problem, dass MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander nicht seine beste Serie spielte, zu dominant waren die Thunder in der Defense. Allerdings sei gesagt, dass New Orleans ohne Zion offensiv sehr limitiert war, gerade Brandon Ingram wurde von Lu Dort komplett abgemeldet, sodass die Offense der Pelicans gewaltig lahmte.