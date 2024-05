Kein Matchup ist schlechter für den Champion: Darum stellt Minnesota die Denver Nuggets vor große Probleme

© getty

Nuggets vs. Wolves: Dieses Team gewinnt die Serie

Das dürfte eine sehr interessante Serie werden, da beide Teams so unterschiedlich in ihrer Herangehensweise sind. Die Wolves sind für die Nuggets wahrscheinlich das schlechteste Matchup in der Western Conference, gleichzeitig haben sie natürlich in Jokic weiterhin den besten Spieler auf dem Feld, der jederzeit ein Spiel an sich reißen kann.

Gegen die Suns dominierte Minnesota die Bretter, das wird gegen Denver nicht funktionieren, womit vieles vom Shooting abhängen wird. Hier gibt es womöglich doch das eine oder andere Fragezeichen zu viel, gleichzeitig dürfte Edwards vieles davon kompensieren. Aber: Die Nuggets haben den Heimvorteil und haben von den letzten 15 Playoff-Spielen in Denver satte 14 für sich entschieden (nur Miami gewann mit +3 in Spiel 2 der Finals). Das könnte letztlich den Ausschlag für den Champion geben. Tipp: Nuggets in 7.