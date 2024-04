Das gab es noch nie! Jamal Murray schreibt mit zweitem Gamewinner gegen Lakers Playoff-Geschichte

Der Nuggets-Guard ist damit der erste Spieler seit 25 Jahren, der in einer einzigen Serie gleich zwei Gamewinner innerhalb der letzten fünf Sekunden erzielte. Über eine gesamte Postseason gelangen dies vor dem Kanadier lediglich LeBron James (Cleveland Cavaliers) im Jahr 2018, Hedo Türkoglu (2009, Orlando Magic) sowie Robert Horry (2002, Los Angeles Lakers).

Sowohl in Spiel 2 als auch Spiel 5 sicherte Murray den Nuggets in einer engen Serie mit den Lakers jeweils den Sieg, mit seinem Jumper über Austin Reaves in Spiel 5 sicherte der Point Guard dem amtierenden Champion so das Weiterkommen in Runde zwei, wo nun die Minnesota Timberwolves warten. Diese hatten am Vortag den Sweep gegen die Phoenix Suns perfekt gemacht.

"Ich glaube, er versenkt mehr von diesen schweren Würfen als die offenen, einfachen Versuche", staunte auch Mitspieler und Finals-MVP Nikola Jokic nicht schlecht. "Er liebt einfach diese großen Momente." Der Kanadier bastelte damit weiter am Mythos Playoff Murray, der Denver nun schon seit Jahren immer wieder Siege in engen Spielen bescherte. Gleichzeitig wartet der 27-Jährige noch immer auf seine erste All-Star-Teilnahme.