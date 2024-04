"Er ist das Gesicht der NBA": Anthony Edwards ist als Superstar angekommen

Minnesota hat wieder einen waschechten Superstar - und der hört auf den Namen von Anthony Edwards. Sein Dunk zwei Minuten vor Schluss über Kevin Durant dürfte für die Jahresrückblicke gesetzt sein, auch der Block wenige Minuten zuvor gegen Devin Booker war eines der besten Plays dieser Postseason. 31 seiner 40 Zähler machte der All-Star nach der Pause, 16 davon im vierten Viertel.

31 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists legte der 22-Jährige in dieser Serie auf und war der (mit Abstand) beste Spieler in einer Paarung, bei der Kevin Durant und Devin Booker auf der Gegenseite standen. Wer auch immer noch Zweifel an Edwards und dessen Playoff-Reife hatte, sollte hier genügend Antworten bekommen haben. Immer wieder war es Edwards, der im dritten Viertel übernahm, in Spiel 4 brauchte es auch eine Gala im vierten Viertel und der Ant-Man wirkte wie ein hungriger Tiger, der mit seiner Beute kurzen Prozess machte.

"Ich habe das schon mehrfach gesagt. Er ist das Gesicht der NBA", schwärmte Mitspieler Karl-Anthony Towns, der in seinem neunten Jahr mit den Wolves endlich eine Playoff-Serie gewann. "Er mag das nicht, wenn ich das sage, aber es stimmt. Seine Zukunft ist so glänzend, dass ich meine Sonnenbrille aufsetzen muss, wenn ich in seiner Nähe bin", meinte KAT mit einem dicken Grinsen im Gesicht.