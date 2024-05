"Sollte lieber den Mund halten": Pat Riley mit deutlicher Ansage an Jimmy Butler

"Wir haben das für den Moment noch nicht diskutiert", erklärte Pat Riley auf seiner Abschluss-Pressekonferenz zu einer möglichen Vertragsverlängerung für Jimmy Butler "Wir werden sehen, ob wir ein solches Commitment eingehen wollen und wann der Zeitpunkt dafür ist. Wir haben dafür noch ein Jahr Zeit und müssen einfach abwarten.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Butler in diesem Sommer gerne eine vorzeitige Vertragsverlängerung hätte. Der 34-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2026, kann aber schon 2025 aus seinem Deal aussteigen. Mit Start der Free Agency könnte Butler eine Extension über zwei Jahre und bis zu 113 Millionen Dollar fordern.

Riley merkte an, dass man für eine solche Summe auch stets verfügbar sein müsse, allerdings verpasste Butler in seinen fünf Jahren in Miami auch schon 100 Partien in der Regular Season und fiel auch für das Erstrundenduell mit Boston mit einer Innenbandverletzung aus. Dennoch bezeichnete der Heat-Präsident den Forward als "Unterschiedsspieler" und schloss einen Trade aus.