Isaiah Hartenstein mit Franchise-Rekord für die Knicks: New York holt sich ersten Matchball gegen Indiana

Jalen Brunson mit fünften 40-Punkte-Spiel dieser Playoffs

Für O.G. Anunoby (Oberschenkel) reichte es erneut nicht, diesmal durfte Miles McBride (17) anstelle von Precious Achiuwa starten. Es war also ein kleineres Lineup, dennoch dominierten die Knicks die Bretter nach allen Regeln der Kunst. Indiana hatte nach einem Viertel gerade einmal 5 Rebounds, die Knicks um den starken Hartenstein aber schon 7 Offensiv-Rebounds. Brunson sah deutlich besser aus als in Spiel 4 und hatte mit Andrew Nembhard mal wieder keine Probleme.

Nach 10 Punkten im ersten Viertel (38.32 Knicks) ließ der Guard 18 weitere folgen, Indiana hatte einfach keine Antwort und wurde immer wieder beim Rebound kalt erwischt. Der Vorsprung der Knicks wuchs auf bis zu 18 Zähler an, Haliburton war bis dahin kaum ein Faktor. Stattdessen war es Siakam (13 Zähler), der dafür sorgte, dass Indiana zur Pause "nur" mit 54:69 in Rückstand war.

Ein anderer Grund waren die Dreier (6/10 3P) und Turner sorgte mit drei Triples am Stück (9:0-Lauf) dafür, dass die Quote sogar noch besser wurde. Es war jedoch nur ein kleines Strohfeuer, danach blieben die Pacers sieben Minuten ohne Field Goal und New York erspielte sich mit einem 19:1-Run die höchste Führung des Abends und der Serie. Spannend wurde es in der Folge nicht mehr,

Die Knicks holten weiter einen Rebound nach dem anderen, Brunson scorte weiter nach Belieben und knackte zum fünften Mal in dieser Postseason die 40-Punkte-Marke. Mit Standing Ovations wurden die Starter schließlich drei Minuten vor dem Ende verabschiedet. Spiel 6 der Serie findet erst in der Nacht auf Samstag in Indianapolis statt. Sollte Indiana ein Entscheidungsspiel erzwingen können, findet dieses am Sonntag um 21.30 Uhr deutscher Zeit statt.