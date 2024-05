LeBron James kritisiert Indiana Pacers nach Kollaps - Coach Rick Carlisle nimmt Schuld auf sich

© getty

Tyrese Haliburton nach Pacers-Pleite zerknirscht

Stattdessen glich Brown zum 117:117 aus und dank 10 Punkten von Jayson Tatum in der Verlängerung kamen die Celtics noch einmal mit dem Schrecken davon. Point Guard Tyrese Haliburton nahm seinen Coach dagegen in Schutz: "An ihm lag es nicht. Ich trage die Schuld und wir als Team haben einfach zu viele Ballverluste fabriziert."

Vor dem Einwurf hatten die Celtics bereits drei weitere Chancen auf den Ausgleich gehabt, dazwischen hatte der All-Star den Ball verdaddelt, als er beim Dribbling den Ball auf seinen Fuß setze und dieser im Aus landete. "Ich habe mehr Aktien an der Niederlage als der Coach. Ich werde mich bessern", versprach der 24-Jährige, der aber immerhin 25 Punkte (8/18 FG) und 10 Assists verbuchte.

Die Pacers schöpften dennoch Hoffnung aus der Pleite, nicht nur weil Boston viel mehr Zeit zur Vorbereitung hatte, während Indiana noch vor zwei Tagen ein kräftezehrendes Spiel 7 in New York absolvieren musste. "Natürlich ist es ärgerlich, weil am Ende so viel schiefgegangen ist und wir in der Position waren, dieses Spiel zu gewinnen", meinte Haliburton. "Gleichzeitig waren wir in Spiel 1 der ersten Runde und der Conference Semifinals richtig schlecht und heute haben wir zumindest 47 gute Minuten gespielt."