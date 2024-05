LeBron knackt nächsten Rekord, Doncic winkt Mega-Deal: Die All-NBA Teams der Saison 2023/24

Die beiden Youngster hatten in ihrem Vertrag eine Klausel für eine Gehaltserhöhung, die ab der kommenden Saison greift. Die beiden werden nun satte 245 Millionen Dollar für die kommenden fünf Jahre einstreichen (vorher 205). Auch Luka Doncic profitiert von seiner bereits fünften All-NBA-First-Team-Nominierung. Im Sommer 2025 kann der Slowene vorzeitig verlängern, dann winkt der fetteste Vertrag der NBA-Geschichte (5 Jahre, 346 Millionen Dollar).

Neben Haliburton und Edwards gibt es in Jalen Brunson (Knicks) noch einen weiteren All-NBA-Debütanten, für das First Team reichte es jedoch nicht. Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) und Nikola Jokic (Nuggets) wurden einstimmig ins First Team gewählt. Den Cut verpasst hat dagegen Jaylen Brown, dessen 50 Drittstimmen nicht reichten. Überraschend erhielt auch Rookie Victor Wembanyama einige Stimmen. Hier gibt es nun den Überblick über die neuen All-NBA Teams, wobei erstmals auf Positionen keine Rücksicht genommen werden musste.