Cavs stoppen historische Celtics-Offense, Mitchell explodiert nach der Pause: Boston verliert erneut Spiel 2

Donovan Mitchell dominiert nach der Pause für die Cavs

Cleveland schaffte es zunächst viel besser, offene Dreier zu verhindern und forcierten mehr Drives der Gastgeber in Richtung von Mobley, der unter dem Korb eine enorme Präsenz zeigte. So gelangen zahlreiche Stops und danach wurde schnell umgeschaltet. In Transition und Semi-Transition nutzten die Cavs Mismatches, vor allem Mobley war hier hervorzuheben.

Boston nutzte dann aber die Minuten ohne Mobley und Mitchell, Tatum traf zwar wenig aus dem Feld, ging aber immer wieder an die Freiwurflinie. Auch Brown attackierte immer wieder, aber die Cavs ließen sich nicht abschütteln, obwohl Mitchell (6, 2/6) kaum ein Faktor war. Caris LeVert lieferte 12 Zähler bis zur Pause, die Cavs hatten schon nach 24 Minuten 36 Punkte in der Zone gesammelt, was gegen Boston durchaus beeindruckend war. So ging es ausgeglichen in die Pause (54:54) - und das obwohl Cleveland nur bei 3/10 von draußen stand.

Das änderte sich nach dem Wechsel. Garland und Mitchell fanden nun ihren Rhythmus von draußen, während für die Celtics nichts ging (0/8 3P im Abschnitt). Boston wirkte ein wenig planlos und konnte auch keinen Nutzen daraus ziehen, dass sich Mobley schon sieben Minuten nach der Pause sein viertes Foul abholte. Stattdessen bauten die Cavs den Vorsprung sogar weiter aus und führten nach dem siebten Dreier im Viertel von Mitchell über Tatum mit der Sirene mit 90:78.