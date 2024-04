"Was ist los mit euch?" Klay Thompson reagiert auf Fragen zu Warriors-Zukunft verschnupft

"Was ist los mit euch? Warum wollt ihr nicht einfach in der Gegenwart leben? Das ist schon lächerlich", ärgerte sich Thompson, als er bei der Abschluss-PK der Warriors nach seiner Zukunft gefragt wurde. "Wir haben den 17. April, ich habe also noch jede Menge Zeit, um eine Entscheidung für mich zu treffen."

Überraschend kam diese Frage natürlich nicht, schließlich läuft der Vertrag von Thompson im Sommer aus und trotz einiger Verhandlungsrunden konnten sich die Franchise und der vierfache Meisterspieler noch immer nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Gerüchten zufolge sind die Orlando Magic am 33-Jährigen interessiert, Sam Amick (The Athletic) brachte zudem die Dallas Mavericks als möglichen Kandidaten ins Spiel.