NBA Playoffs - Fragen zum Saisonaus der Golden State Warriors: Das endgültige Ende der Splash Brothers?

Golden State Warriors: Kann dieses Team noch einmal um den Titel mitspielen?

Es fühlt sich falsch an, die Warriors abzuschreiben. Der letzte Titel ist erst zwei Jahre her, auch damals hätte man es ihnen nicht unbedingt zugetraut. Ein Team mit dem gleichen Kern könnte in der kommenden Saison mit etwas mehr Konstanz gut und gerne 50 Siege einfahren, danach bräuchte es in den Playoffs das nötige Glück. Aber auch das Gegenteil ist möglich: Mit einem gesunden Ja Morant bei den Grizzlies - und wer weiß, was mit Victor Wembanyama bei den Spurs möglich sein wird? - könnte es im Westen sogar noch enger werden. Ein paar Wochen Verletzungspause bei Curry und plötzlich reicht es nicht einmal mehr fürs Play-In ...

Tanken werde man auf keinen Fall, versprach Besitzer Lacob im Februar: "Das werden wir niemals tun. Damit gebe ich mich nicht zufrieden." Ein weiteres Mal "Anlauf nehmen", wie beim vermurksten James-Wiseman-Pick vor vier Jahren, fällt also aus.

Viele Alternativen bleiben dann jedoch nicht mehr, vor allem wenn die vier Kernfiguren der Franchise - Curry, Thompson, Green und Kerr - darauf bestehen, dass sie nur gemeinsam weitermachen wollen. Aber wenn dem so ist, und Curry im Front Office hinterlegt, dass man doch bitte mit Klay verlängern möge: Wo soll der Leistungssprung dann herkommen?

Natürlich glauben Curry und Co. an sich, es hat ja schon einmal geklappt. Mehr und mehr scheinen sie aber zu stolz - oder zu stur - zu sein, um für einen weiteren Title Run die nötigen schmerzhaften Veränderungen in Kauf zu nehmen. "Gewinnen schon, aber nur mit der alten Truppe!" Das hat etwas von der berühmten Quadratur des Kreises.

Vielleicht wissen sie in Golden State aber auch um das, was ihnen blüht, und wollen einfach nur gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten. Kerr jedenfalls schien am Mittwochmorgen fast schon sentimental zu sein: "So ist das Leben nun mal. Man bleibt nicht für immer ganz oben."