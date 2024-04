NBA, Play-In: Sacramento Kings werfen Golden State Warriors raus und wahren Playoff-Chance

Sacramento Kings (W9) - Golden State Warriors (W10) 118:94 (BOXSCORE)

Bei den Warriors erreichte nur Curry mit 22 Punkten (8/16 FG) Normalform, in Klay Thompson enttäuschte der zweite Splash Brother komplett (0 Punkte, 0/10 FG). Die Dubs trafen nur 41 Prozent aus dem Feld, ließen 15 Offensiv-Rebounds zu und verzeichneten 16 Turnover. Von der Bank legten Jonathan Kuminga und Moses Moody immerhin noch je 16 Punkte auf.

Golden State hat damit zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren die Postseason verpasst.

DIE NBA LIVE AUF DAZN MELDE DICH BEI DAZN AN Anzeige

Beste Spieler bei den Kings waren Keegan Murray (32 Punkte, 8/12 3FG) und De'Aaron Fox (24), Center Domantas Sabonis (16, 12 und 7) schrammte an einem Triple-Double vorbei. Der 24 Jahre alte Guard Keon Ellis zeichnete sich zudem durch exzellente Defense gegen Curry aus (15 Punkte, 3 Steals, 3 Blocks).

"Diese Hürde endlich zu überwinden, darüber haben wir gesprochen" sagte Murray über die Warriors, die die Kings in der letzten Saison in der ersten Playoff-Runde besiegt hatten. "Es war irgendwie klar, dass wir wieder auf sie treffen würden. Aber wir brauchen noch einen Sieg für die Playoffs."

Die Kings treffen im Play-In-Turnier nun auswärts auf die New Orleans Pelicans, die ihr Heimspiel zuvor mit 106:110 gegen die Los Angeles Lakers verloren hatten. Der Sieger der Partie in der Nacht auf Samstag trifft in der ersten Playoff-Runde auf den Top-Seed Oklahoma City Thunder. Zwar verloren die Kings alle fünf direkten Duelle gegen die Pels in der Regular Season, die müssen aber womöglich auf den verletzten Zion Williamson verzichten.

NBA Playoffs 2024: Alle Termine und Infos im Überblick